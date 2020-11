Plague Inc es un juego bastante curioso, pues su popularidad crece cada vez que hay una nueva enfermedad causando estragos a nivel mundial. Y no es para menos; este juego es un simulador que te permite crear un virus, una bacteria o cualquier otro tipo de plaga para acabar con la humanidad. Pero no lo hace con un sistema de juego arcade, sino desde una perspectiva realista e informativa para que los jugadores comprendan la complejidad de los brotes virales.

Así que, pese a su premisa malévola, Plague Inc es un juego educativo muy valioso para los interesados en el tema de la pandemia. Ahora, Ndemic Creations (los creadores del juego) han añadido un nuevo modo a Plague Inc llamado “Cura” que cambia por completo los objetivos que debes seguir en él. En vez de crear y propagar una enfermedad, ahora en Plague Inc tendrás que encontrar una cura para salvar al mundo de una terrible pandemia. Eso sí, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia…

Así es “Cura”, el nuevo modo de Plague Inc en el que podrás salvar al mundo

En el nuevo modo de juego de Plague Inc tu objetivo será desarrollar una vacuna o una cura para evitar que la humanidad sea destruida por una letal plaga. Pero tu tarea no solo será crear la cura, sino que también tendrás que asociarte con los distintos gobiernos del mundo para tomar acciones que eviten que la enfermedad se propague y así reducir el número de muertes.

Así pues, en el modo “Cura” de Plague Inc tendrás que asignar recursos a los países para que se hagan los test del virus y para que sus hospitales reciban más pacientes, imponer el uso obligatorio de máscaras faciales, promover la higiene como método preventivo, cerrar fronteras y mucho más…

Según sus desarrolladores, este modo “Cura” fue creado con la ayuda de expertos en salud de todo el mundo, incluyendo la OMS, CEPI y GOARN. Por ello, ten por seguro que es muy realista y que te hará pensar bien las estrategias a aplicar para detener la proliferación de la plaga.

Y es que en este modo podrás incluso enviar a un equipo de investigación a buscar al paciente cero, rastrear a las personas y hasta idear formas de mantener intactas las economías del mundo mientras los científicos crean una vacuna. Eso sí, no todos los países del mundo harán caso a tus decisiones, por lo que debes encontrar un equilibrio en las medidas para convencer a la gente.

¡Juega gratis al modo “Cura” de Plague Inc!

El modo “Cura” de Plague Inc ya está disponible en Android, iOS y Windows. Es una expansión gratuita, por lo que no debes pagar nada para probarlo. Si ya tienes el juego, lo único que debes hacer es actualizarlo. Si lo acabas de conocer, ¡descárgalo gratis ahora!

