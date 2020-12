Cada poco tiempo un nuevo juego se viraliza y la gente comienza a hablar de él como una loca. Pasó en su momento con Candy Crush, luego con Flappy Bird (que tuvo que eliminarse debido a la adicción que estaba creando) y muchos otros más.

Los éxitos más recientes son Among Us y Fall Guys, dos juegos que alcanzaron cifras astronómicas de descargas durante 2020. Pero ya estos son cosa del pasado y han venido dejando espacio para los demás. ¿El último? Object Hunt, un juego de escondite muy curioso que se ha vuelto viral.

En Object Hunt debes esconderte del cazador convirtiéndote en un objeto

Sí, así como lo lees, Object Hunt es el clásico juego de las escondidas pero reinterpretado para ser más divertido. Como en el juego clásico hay un grupo de jugadores y entre ellos se elige al azar al que será el cazador/buscador. Mientras, todos los demás tendrán que esconderse y evitar ser encontrados en un periodo de tiempo determinado.

Hasta ahí no cambia nada, pero en Object Hunt hay más. Si eres seleccionado como uno de los jugadores que debe esconderse te convertirás en un objeto aleatorio una vez comience la partida. Puedes ser un refrigerador, una silla, una mesa, lo que sea que puedas encontrar en cualquier de los escenarios que componen el juego.

¿La idea? Que sepas camuflarte entre el ambiente para que no te encuentren. Si eres una silla de oficina, no te vas a esconder en el baño, ¿cierto? Lo mismo pasa con cualquier objeto en el que te conviertas, debes llegar a una zona del mapa en la que tu presencia no parezca sospechosa. Obviamente tienes un tiempo limitado para esconderte y es ahí donde está el reto del juego cuando no eres el buscador.

Ser el cazador en Object Hunt es realmente complicado, especialmente cuanto más avances

Aunque ser uno de los jugadores que debe esconderse puede llegar a ser muy divertido, el verdadero reto está en ser un cazador. La selección es totalmente aleatoria, pero disfrutarás cada vez que te toque buscar a los demás.

Como podrás imaginar, lo complicado está en dar con la ubicación de los otros jugadores cuando están ocultos entre docenas de objetos iguales a ellos. Justo antes de iniciar la partida Object Hunt te dará una vista rápida de los objetos en los que se convirtieron los otros jugadores. No obstante, lo hace tan rápido que apenas recordarás un par de ellos.

De ahí en adelante comenzará una cuenta atrás con el tiempo que tienes disponible para encontrarlos a todos. Al principio es sencillo, pero a medida que avanzas a otros niveles será mucho más complicado.

Object Hunt es un juego muy entretenido, pero lo cierto es que no es perfecto. Lamentablemente tiene mucha publicidad, pero puedes pagar para eliminarla. Aun así, vale la pena darle una oportunidad y puedes descargarlo gratis en tu Android desde la Play Store de Google.