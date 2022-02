Biwenger (anteriormente llamado Comuniame) es uno de los muchos juegos de LaLiga con los que puedes demostrar tus conocimientos sobre una de las mejores ligas del mundo. Este es un juego de estrategia en el que debes gestionar tu equipo fichando a los mejores jugadores y administrando tu alineación en cada jornada para sumar más puntos que tus rivales. ¿Estás empezando a jugar y quieres ser el mejor? Pues no te preocupes, aquí te traemos 5 trucos para ganar muchos puntos en Biwenger.

Las 5 mejores tácticas para ganar en Biwenger

Mientras que otros juegos de «fútbol fantasy» utilizan algoritmos para calcular la puntuación que recibe cada jugador después de un partido, en Biwenger es diferente. En este juego la puntuación de los jugadores la establecen los cronistas del diario deportivo AS. ¿Quieres saber cuáles son las mejores tácticas para lograr las mejores puntuaciones? Pues enseguida te las contamos.

Apuesta por formaciones ofensivas

Si bien los goles de los delanteros son los que menos puntos otorgan (los de los defensores son los que más dan) no te pongas a especular formando a 5 defensas. Estadísticamente, las alineaciones ofensivas son las que más puntúan. Por ello, te recomendamos que siempre formes una alineación ofensiva como el clásico 4-3-3. Ahora bien, siempre es importante que analices tu plantilla, ya que si tus delanteros no están pasando por un buen momento puede que no sea buena idea alinearlos a todos.

Ten en cuenta las sanciones y lesiones

No te puedes dar el lujo de poner en tu formación a un jugador que no vaya a ser tenido en cuenta por su equipo en el siguiente partido. Esto puede llegar a costarte muchos puntos valiosos. Por ello te recomendamos que siempre revises el estado físico y la cantidad de tarjetas que tienen, para evitar poner a jugadores sancionados o lesionados. Afortunadamente en Internet existen muchas webs que ofrecen estadísticas detalladas sobre la cantidad de tarjetas y noticias sobre los entrenamientos de los equipos para saber si algún jugador ha presentado una molestia física antes del partido.

Es fácil dejarse llevar por el fanatismo y fichar solo a los jugadores de tu equipo favorito o siempre ponerlos en tu formación incluso cuando no están teniendo un buen rendimiento. Esto debes evitarlo. Para ganar en Biwenger debes ser lo más objetivo e imparcial posible, así podrás tomar buenas decisiones en cuanto a qué jugadores usar y cuáles comprar en el mercado de fichajes.

Siempre ten en tu equipo al encargado de los penaltis

Un truco que puede ayudarte a ganar muchos puntos es formar siempre en tu equipo al encargado de los penaltis. Actualmente, gracias a la tecnología del videoarbitraje o VAR se están cobrando más penales que de costumbre en LaLiga. Por ello, si formas a los lanzadores de penaltis siempre tienes más posibilidades de ganar puntos. Ahora bien, te repetimos que debes tener en cuenta la actualidad de los jugadores antes de añadirlos a la formación. ¡No vayas a poner al lanzador de penaltis si sabes que está lesionado!

Revisa los próximos rivales de tus jugadores

Si estás empezando a jugar a Biwenger, no vas a tener en tu equipo a las estrellas de la liga española como Vinicius Jr o Memphis Depay. Al iniciar tendrás jugadores de equipos de media tabla o que luchan por no descender. Por ello, siempre debes analizar con qué equipos se van a enfrentar tus jugadores en la próxima jornada. De esta manera, si tienes dos porteros y uno de ellos va a jugar contra el Real Madrid y el otro contra el Levante, lo mejor es que juegues con este último incluso si no es mejor que el otro. Esta táctica debes aplicarla con todos tus jugadores.

Además de estas cinco estrategias que te ayudarán a sumar más puntos en Biwenger, hay muchas otras que descubrirás a medida que vas jugando.