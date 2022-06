El mes de junio de 2022 ha comenzado con todo en Clash Royale. Si bien ya se sabía desde hacía varios días que el 1 de este mes iba a llegar el Desafío de doble elixir, muchos han sido los jugadores que no prepararon sus mazos para poder competir en un terreno en donde el elixir no escasea.

Si tú eres uno de ellos y deseas conocer cuáles son los mejores mazos para el Desafío de doble elixir, queremos decirte que has llegado al lugar indicado. Aquí te vamos a mostrar 5 mazos que te permitirán ganar las 6 partidas que necesitas para hacerte con todos los premios.

Mazos para ganar el Desafío de doble elixir de Clash Royale

Antes de que te mostremos los mazos en cuestión, te aconsejamos mejorar el rendimiento de Clash Royale en tu móvil. Esto te dará la posibilidad disfrutar de una fluidez muchísimo mayor (más ventaja al momento de jugar).

Mazo 1 – Loon esquelético

Considerado como el mejor mazo para jugar al Desafío de doble elixir, no necesitarás demasiada habilidad para poder vencer a tu enemigo con las cartas que posee este mazo.

Eso sí, deberás tener en cuenta que tus dos cartas más importantes para atacar a tus oponentes son: el Globo bombástico y el hechizo llamado Hielo. Si logras combinarlos de manera correcta, obtendrás la victoria en un abrir y cerrar de ojos.

Un dato relevante que no puede quedar afuera es la defensa. Tanto el Ejército de esqueletos como el Esqueleto gigante pueden ser usados para defender. Debes tener mucho cuidado con el Ejército de esqueletos, pues esta carta siempre puede ser eliminada en su totalidad con una simple Descarga (hechizo).

Globo bombástico.

Esqueleto gigante.

Dragón infernal.

Ejército de esqueletos.

Mago de hielo.

Flechas.

Murciélagos.

Hielo.

Consumo medio de elixir: 3.8 unidades.

Mazo 2 – Gólem reinante

¿Eres de los jugadores que disfruta ver cómo los rivales abandonan la partida? Pues si lo que quieres es exactamente eso, no habrá mazo que detenga a tu Gólem en este desafío.

Es importante que despliegues al Gólem detrás de tu Torre del rey. Cuando el mismo esté por pasar a alguna de las torres arqueras, deberás poner a la Bruja nocturna, carta que siempre tiene que ir detrás del Gólem.

Vale agregar que la defensa puede llegar a ser complicada con este mazo. Si observas un push agresivo por parte de tu rival, el Bebé dragón, Tornado y la Lápida te permitirán distraer a los personajes que han sido desplegados.

Gólem.

Rey esqueleto.

Bebé dragón.

Bruja nocturna.

Rayo.

Espejo.

Tornado.

Lápida.

Consumo medio de elixir: 4.2 unidades.

Mazo 3 – Duende eléctrico

El clásico mazo odiado por toda la comunidad, porque tiene a los molestos Bárbaros de élite, es increíblemente poderoso para poder ganar partidas en este desafío.

Es muy importante que siempre acompañes al Duende gigante con Chispitas. Eso sí, esta última carta siempre debe ir por detrás del Duende gigante, pues este la defenderá de todos los ataques que pueda llegar a recibir.

En cuanto a la defensa, siempre puedes desplegar a tus Bárbaros de élite, o a tu Príncipe oscuro. Estas cartas lograrán detener el ataque terrestre de tus adversarios.

Duende gigante.

Chispitas.

Bárbaros de élite.

Príncipe oscuro.

Mago eléctrico.

Descarga.

Espíritu sanador.

Furia.

Consumo medio de elixir: 3.9 unidades.

Los mazos meta siempre son bienvenidos en este tipo de desafíos, aunque no siempre funcionan. Por suerte, el mazo que todos han utilizado durante estos últimos meses va muy bien en el Desafío de doble elixir.

Usar este mazo puede llegar a ser complicado, aunque hay algunos consejos que puedes aplicar para poder sacarle partido: la lápida debe ponerse casi al borde del puente, cuando la misma está activa, podrás sorprender a tus rivales con el Cementerio y el Rey esqueleto.

Cabe añadir que este mazo tiene algunas debilidades en cuanto a defensa. Si no pones al Bebé dragón y al Mago de hielo en tiempo y forma, podrías llegar a sufrir muchísimo defendiendo tanques o cartas de mucho poder de ataque.

Cementerio.

Rey esqueleto.

Bebé dragón.

Veneno.

Mago de hielo.

Tornado.

Barril de bárbaro.

Lápida.

Consumo medio de elixir: 3.5 unidades.

Mazo 5 – Electrocutadores estratégicos

¿Pensabas que la Bruja madre estaba muerta? En este tipo de desafíos aún sirve. Combinándola con el Rey esqueleto y el Gigante noble, esta carta hará que tus rivales pasen un muy mal momento.

En todos los ataques que lleves a cabo, deberás acompañar al Gigante noble y al Rey esqueleto con la Bruja madre. Si la cosa se complica, tendrás la posibilidad de hacer uso de la Bola de fuego, hechizo que servirá para derrotar cierto tipo de cartas.

Por otro lado, si te enfrentas a mazos con cartas aéreas, o bien con tanques, los Electrocutadores te serán de muchísima ayuda. Tienes que tener presente que una de las cartas en defensa más importantes que tienes es el Pescador, personaje que siempre debes desplegar cerca de la Torre del rey (para poder activártela).

Gigante noble.

Rey esqueleto.

Bruja madre.

Ejército de esqueletos.

Pescador.

Bola de fuego.

Electrocutadores.

El Tronco.

Consumo medio de elixir: 3.8 unidades.

Por último, pero no por eso menos importante, si eres de utilizar mazos con Montapuercos en la escalera de trofeos u otros modos de juegos, te aconsejamos que no los utilices en este desafío. Ese tipo de mazos no sirven para el doble elixir.