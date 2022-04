¿Tienes un móvil que dispone de una pantalla con soporte para 90 Hz o 120 Hz en lo que a tasa de refresco respecta? Si tu respuesta es “sí”, y además juegas a diario a Clash Royale, puedes activar una función para mejorar el rendimiento de este juego en un abrir y cerrar de ojos.

Gracias a la actualización que recibió el juego en la temporada 34, se habilitó una opción que permite activar el modo de 90 y 120 Hz en todos los dispositivos compatibles.

De esta manera, los usuarios tengan terminales con pantallas que alcancen esa tasa de refresco, podrán notar una enorme mejora en lo que a rendimiento respecta.

¿Cómo activar el modo “rendimiento” en Clash Royale?

Antes de que te mostremos todos los pasos que debes seguir, es importante aclarar que este modo consume más batería, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el juego esté ejecutándose en tu dispositivo móvil, consumirá hasta un 10% más de batería.

El primer paso que tienes que hacer es abrir Clash Royale desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez dentro del mismo, deberás pinchar sobre las tres rayas horizontales que se ubican en la parte superior derecha de la pantalla.

que se ubican en la parte superior derecha de la pantalla. Podrás observar un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Ajustes”.

Ingresa en el apartado llamado “Más ajustes”.

Pulsa sobre el botón de color rojo que dice “No” (está al lado de la opción llamada “Velocidad de Fotogramas alta”).

que dice “No” (está al lado de la opción llamada “Velocidad de Fotogramas alta”). En segundos, Clash Royale te informará que el juego correrá a 60 cuadros por segundo.

Ten presente que, si la pantalla de tu móvil no es compatible con tasas de refresco de 90 Hz o 120 Hz, no deberías activar esta función, pues de nada servirá que el juego ejecute otros parámetros si no puede mostrarte una tasa de refresco superior a los 30 FPS.

Sin nada más que añadir al respecto, aprovechamos el tema para mencionarte que ya puedes descargar Clash Royale en 3D en tu PC, ¡la versión tridimensional de este popular videojuego!