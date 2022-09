¿Quieres conseguir el divertido emote del Leñador que regala Clash Royale en su nuevo evento? Pues para que te puedes hacer con el, tendrás que contar con 4 mazos que te permitan conseguir las 5 victorias que necesitas.

Presentándose con el nombre de Desafío con vetos, Clash Royale nos trae un evento único que nunca antes se había visto dentro del juego. Intentando mostrarles a todos los jugadores cómo serán los duelos con vetos, este desafío pondrá a prueba la astucia de aquellos que intenten superarlo.

Si aún no has participado del mismo porque no sabes qué mazos usar, déjanos decirte que estás en el lugar indicado. Aquí vamos a mostrar 4 mazos que te permitirán ganar el Desafío con vetos de Clash Royale, ¿te los piensas perder?

Los 4 mejores mazos para ganar el Desafío con vetos de Clash Royale

Como siempre aconsejamos en este tipo de eventos, deberías mejorar el rendimiento de Clash Royale en tu móvil Android para obtener una mayor ventana al momento de jugar partidas.

Así mismo, tendrías que echarle un vistazo al artículo en donde mencionamos los mejores trucos para Clash Royale. Gracias a ellos podrás plantear estrategias mucho más efectivas (tanto en defensa como en ataque).

Mazo 1 – Mega LavaLoon

Sabueso de lava.

Globo bombástico.

Bárbaros.

Bola de fuego.

Dragones esqueleto.

Megaesbirro.

Descarga.

Lápida.

Consumo promedio de elixir: 4.1 unidades.

Mazo 2 – Pescador noble

Gigante noble.

Rayo.

Fantasma Real.

Cazador.

Pescador.

Esqueletos.

Espíritu eléctrico.

El Tronco.

Consumo promedio de elixir: 3.3 unidades.

Mazo 3 – Bandida Log Bait

Barril de duendes.

Cañón con ruedas.

Cohete.

Príncipe oscuro.

Bandida.

Princesa.

Pillos.

Bola de nieve.

Consumo promedio de elixir: 3.9 unidades.

Mazo 4 – Megapuercos

Puercos Reales.

Megacaballero.

Reina arquera.

Bárbaros de élite.

Dragón infernal.

Veneno.

Electrocutadores.

Barril de bárbaro.

Consumo promedio de elixir: 4.6 unidades.

Recuerda que en este desafío deberás vetar dos mazos, nosotros te aconsejamos vetar el primero y el tercero de los contrincantes, pues estos son los lugares que suelen elegir los demás jugadores para poner sus mejores mazos.

Sin nada más que añadir al respecto, deberías jugar este desafío lo más distendido posible, ¿por qué? Porque no hay límite de derrotas, o sea, podrás jugarlo todas las veces que quieras (una vez que completes el desafío, no lo podrás volver a jugar).