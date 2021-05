Si te gusta el Rugby y quieres pasar tus ratos libres jugando a los mejores juegos de dicho deporte en tu móvil Android, estás en el lugar indicado. Aquí te vamos a mostrar 10 juegos que puedes descargar de forma gratuita para disfrutar de títulos relacionados con el mundillo del Rugby.

¿Cuáles son los 10 mejores juegos de Rugby para Android?

Antes de que repasemos el Top 10 de los mejores juegos de Rugby para móviles y tablets, es importante mencionar que todos estos títulos funcionan en dispositivos móviles con Android 6.0 o superior. Si tienes un teléfono o tablet con una versión de Android inferior a la que hemos mencionado, no podrás descargar ni jugar a estos juegos.

Patada de Rugby: Entrenamiento de Super Strike

Este es un juego de Rugby para Android que no puede faltar en tu dispositivo móvil. Se trata de nada más ni nada menos que de un título en donde solo vas a poder realizar tiros para tratar de meter el balón de Rugby en la “H”.

Eso sí, aunque parezca simple no lo es, ya que deberás calcular la potencia, la dirección, como así también tener en cuenta el viento. Cabe destacar que a medida que consigas experiencia, el juego te permitirá mejorar las habilidades de tu personaje, las cuales te brindarán mayor fuerza y control al momento de patear el balón.

Rugby League: 34 at War

Desarrollado enteramente por una sola persona, fan del deporte en cuestión, Rugby League: 34 at War es un juego que muchos amantes del Rugby amarán desde el primer momento. Con una calidad gráfica bastante peculiar, este juego te permitirá ver todo el partido y las jugadas desde arriba. Eso sí, es uno de los pocos juegos de Rugby que incluye liga femenina, como así también más de 40 equipos.

Rugby: Hard Runner

Si buscas un juego de Rugby divertido y con buenos gráficos, este es el que deberías descargar en tu móvil o tablet. En Rugby: Hard Runner podrás correr con el balón, patearlo, evitar obstáculos e intentar marcar un try para poder derrotar a los demás equipos.

Cabe destacar los controles táctiles que posee el título, los cuales están muy bien ubicados en la pantalla (son de fácil acceso). Eso sí, es necesario mencionar que el juego está plagado de publicidad, problema que puedes solucionar muy fácilmente si activas el “Modo avión” de tu móvil antes de abrir el juego.

Blocky Rugby

Con gráficos al mejor estilo “Lego”, este juego es ideal para aquellos que buscan algo casual que esté relacionado con el mundo del Rugby. Colorido y atrapante, en muy pocos minutos podrás controlar a la perfección las mecánicas que se imponen dentro del juego. Cabe mencionar que es un título totalmente offline, por lo que no podrás enfrentarte a otros jugadores en línea, ya que los demás equipos son controlados por la Inteligencia Artificial.

Rugby Rush

¿Quieres saber cómo es ser un jugador de Rugby profesional? Si tu respuesta es “sí”, deberías darle una oportunidad al juego Rugby Rush. El mismo te permitirá controlar solo a un jugador, por lo que la inmersión es mucho mayor que en el resto de los juegos del mismo estilo para Android. Cabe mencionar que es uno de los pocos títulos de Rugby para dispositivos móviles que posee una calidad gráfica increíble, pues sus texturas están muy bien logradas.

Rugby Sevens Manager

Si lo tuyo es estar del otro lado del campo, Rugby Sevens Manager podría ser lo que estás buscando. Este juego te permitirá vivir la experiencia de ser un director técnico, pues tendrás que dirigir un equipo de Rugby e intentar llevarlo a la cima de la tabla de puntos. En este videojuego podrás comprar y vender jugadores, competir contra otros equipos y entrenar a todos tus jugadores para que tengan un mejor desempeño en el campo de juego.

Campeonato Mundial de Rugby 2

Cuando de juegos de Rugby retro trata, Mundial de Rugby 2 es la elección ideal dentro del mundo Android. En este título podrás disfrutar de partidas offline y online que te harán sentir la adrenalina de estar dentro del campo de juego. Cuenta con un estilo en 3D muy llamativo que te permitirá ver a tu equipo y a los demás jugadores desde una vista área muy cómoda.

Rugby Nations 19

¿Quieres un simulador de Rugby con todas las letras? Pues deberías tener en cuenta a este juego, el cual presenta un estilo 3D con gráficos muy decentes. A diferencia del resto de los títulos del mismo estilo que se pueden encontrar en Android, incluso a la versión anterior llamada Rugby Nations 18, este respeta todos los movimientos que suelen verse en los partidos de Rugby de la vida real. Como si todo esto fuera poco, podrás crear tu propio equipo de Rugby para intentar llevarlo a la gloria.

Rugby League 20

Considerado como “el FIFA de Rugby” para Android, la compañía Distinctive Games ha logrado lo que muchos pensaban que era imposible: crear un juego de Rugby divertido, de calidad y con excelentes gráficos. Rugby League 20 es una mezcla entre simulador y juego casual que cuenta con equipos y ligas oficiales. Además, cuenta con modos de juego en línea que te permiten enfrentarte contra otros jugadores de forma simple y gratuita.

Flick Kick Rugby Kickoff

Si no entiendes las reglas del Rugby, pero te apasiona el deporte en cuestión, este juego podría ser el que necesitas tener instalado en tu móvil o tablet Android. Aquí no hace falta que sepas absolutamente nada, pues solo tienes que patear el balón e intentar colocarlo entre medio de los dos palos para poder sumar puntos. Una característica a favor de este juego, es que no hace falta estar conectado a Internet para poder jugarlo, ya que debes competir contra ti mismo.

