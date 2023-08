Los mejores 10 juegos para PPSSPP en Android

Aunque los juegos de hoy en día superan con creces en mecánica, gráficos y sonido a los del pasado, no significa que estos últimos hayan perdido por completo su encanto. De hecho, incluso con el paso del tiempo, han seguido siendo títulos memorables, que vale por completo la pena revivir o jugar por primera vez. Bien sea por la nostalgia, la historia, su modo de juego o el aprecio por lo retro, es posible sumergirse de nuevo gracias a los emuladores, desde dispositivos más modernos.

Tal es el caso de los juegos de la PlayStation Portable (PSP), de la cual podemos mencionar cientos de títulos interesantes, y que se pueden volver a jugar a través del famoso emulador PPSSPP utilizando terminales Android. ¿Interesado? Aquí te mostraremos los 10 mejores juegos de PSP para PPSSPP en Android.

Los 10 mejores juegos para PPSSPP en Android

Aunque, como ya se dijo, son cientos los juegos para PSP que marcaron historia y que vale la pena disfrutar, en este artículo no queremos abrumarte con la enorme cantidad de posibilidades. Nos ceñimos a los 10 títulos que se consideran las verdaderas rockstars de la consola debido a varias razones juntas que les dieron los mejores puestos en su tiempo: fama, historia, modo de juego e incluso gráficos.

La lista contiene juegos que van desde lo sencillo en cuanto a jugabilidad (juegos de pelea o de conducir), hasta títulos que tuvieron una trama compleja y pusieron a prueba la inteligencia de sus jugadores. Sin más preámbulos, llegó la hora de conocerlos.

Grand Theft Auto: Vice City Stories, donde te sumergirás en un mundo de violencia y lujuria

La franquicia de Grand Theft Auto es una que, a estas alturas de la vida, todo el mundo seguro conoce. Y aunque goza de una buena cantidad de títulos, muchos se hicieron especiales para los jugadores. Uno de ellos fue justamente Vice City Stories.

En este juego, te pondrás en la piel de Vic Vance, un veterano de guerra que lo da todo por proteger a su familia, su nación y a sí mismo. Sin embargo, este es un trabajo que se hará bastante arduo en una ciudad que, en pleno 1984, comienza a surgir teniendo como cimientos el crimen organizado y la violencia.

Vic se verá en la obligación de enfrentar essta realidad por diversas situaciones, y tú como jugador deberás ayudarlo, o bien a sumergirse en este mismo mundo y seguirle la corriente, o rechazarlo con todas sus fuerzas.

Metal Gear Solid: Peace Walker, recupera Costa Rica en los zapatos de Big Boss

Siguiendo también la saga de Metal Gear, en Peace Walker tendrás que usar al personaje de Big Boss, 10 años después de haber sucedido la operación Snake Eater. Este personaje se encontrará involucrado dentro de una misión orientada a recuperar Costa Rica de la mano de hierro de mercenarios y terroristas.

El juego de acción te permitirá además conocer más sobre los personajes de Metal Gear, al igual que conectar la historia entre Metal Gear Solid 3 y los juegos de la saga que vinieron antes. Cabe destacar que este juego tiene multijugador para hasta 4 personas.

Patapon, el divertido juego que combina la fuerza militar con música

Patapon se ganó su puesto en la lista al ser un título muy divertido, curioso e incluso tierno gracias a su diseño de personajes. En este juego, tú controlas al Ser Supremo, una entidad adorada por una tribu de pequeñas criaturas de un solo ojo, que se dedican a la guerra. El Ser Supremo las comanda al ritmo de los tambores. De hecho, necesitarás seguir diversos ritmos para darles órdenes a estas criaturas y ayudar a que avancen para que, de la misma forma, tu ejército vaya creciendo.

God of War: Ghost of Sparta, donde ayudarás a Kratos a descubrir la verdad de su pasado

Esta es la sexta entrega de la saga de God of War, en donde volverás a retomar la historia del terrible Kratos. Siendo ya considerado el nuevo dios de la guerra al sustituir a Ares, este posee un puesto en el Olimpo, y, sin embargo, no es suficiente para aliviar su alma. Después de todo, Kratos continúa siendo atormentado por visiones de su pasado que no entiende.

Cansado de esta situación, decide buscar pistas para descubrirlo todo, encaminándose a la ciudad de Atlantis. Esta acción desencadenará una serie de sucesos en donde Kratos tendrá que seguir enfrentando desafíos y oponentes poderosos si lo que quiere es sobrevivir para recuperar la totalidad de sus recuerdos.

Si eres fan de la saga de God of War, sabrás que vale la pena revivir esta historia o experimentarla si es tu primera vez visitando los títulos más antiguos. Las batallas continúan teniendo su encanto y la historia se mantiene igual de atrayente.

Kingdom Hearts Birth by Sleep, la precuela de la saga de Kingdom Hearts

Kingdom Hearts Birth by Sleep es también otro título encargado de revelar la verdad tras una historia cuyo origen no estuvo del todo claro. Y es que es la precuela de toda la saga de Kingdom Hearts, donde, por ende, conocerás las razones por las cuales protagonistas como Sora y Riku han llegado a obtener la Llave Espada.

Esta historia, en particular, se centra en los sucesos de 10 años atrás antes del comienzo de Kingdom Hearts. Aquí, el jugador vive la historia desde la perspectiva de tres personajes: Terra, Aqua y Ventus, quienes en ese momento son los portadores de la Llave Espada. Es en este título donde también se revela el origen de Xehanort, y le da sentido a toda la saga, allí donde faltaron puntos para conectarlo todo.

Kingdom Hearts es famoso por guiarte por diferentes mundos, desafíos y combates para llegar hasta el final. Pasarás horas muy entretenidas no solo por su jugabilidad, sino además por una historia atrayente gracias a un buen guion.

Monster Hunter Freedom Unite, una expansión llena de aventuras y desafíos

Este juego es la expansión de Monster Hunter Freedom 2, en donde tu misión será convertirte en un cazador de la aldea Pekko. Para ello, comienzas en el nivel más bajo, teniendo que enfrentarte a todo tipo de monstruos para ir subiendo de nivel poco a poco y así, poder cazar a otros monstruos mucho más raros y, por supuesto, poderosos.

Al ser una expansión, Monster Hunter Freedom Unite te permite cargar una partida ya existente si te jugaste antes el Monster Hunter Freedom 2, o iniciar desde cero según tu preferencia. En este título se añade la novedad de que, además, estarás acompañado por un Camarada Felyne, el cual te ayudará a cazar monstruos, recoger objetos e incluso robárselos a otros monstruos si tiene los accesorios necesarios.

Fue un juego muy aclamado en su tiempo, entrando en el top 10 de mejores juegos del momento en muchas revistas. Sin duda, es un título que vale la pena repasar cuanto antes.

Resistance: Retribution, la lucha contra las fuerzas alienígenas continúa

Otra entrega que fue famosa por su interesante historia y su sistema de lucha en tercera persona, fue Resistance: Retribution, la cual se sitúa entre los dos primeros títulos de esta saga. Serás un militar entrenado en la misión de eliminar a los ejércitos Quimera, enfrentándote en una guerra sin cuartel contra fuerzas alienígenas.

La historia viene con mucho contenido de por medio que ofrece información interesante, y además, resalta la vida del marine británico Jaymes Grayson, el cual pasará por una serie de acontecimientos trágicos y polémicos que marcarán su destino de por vida.

Dissidia 012 Final Fantasy, descubre el origen de la guerra entre los héroes y villanos de todas las sagas

No puede faltar en la lista uno de los juegos de PSP más querido y que viene de la franquicia más ambiciosa de Square Enix. Dissidia 012 Final Fantasy es la precuela al juego de pelea Dissidia Final Fantasy. Tiene dos modos de juego: el modo historia y el modo de pelea en donde encuentras a todos los personajes de Final Fantasy, héroes y villanos, disponibles para usarlos en combate.

El modo historia, por su parte, revela lo que sucedió con personajes que no aparecen en la primera entrega y que se encuentran del lado del dios Cosmos: Lighting, Vaan, Laguna, Yuna, Kain y Tifa. Todo ronda en torno a ellos y sus aventuras, cuyo desenlace los separa del resto.

Killzone: Liberation, la segunda entrega de esta historia llena de guerras y conspiraciones

Killzone: Liberation es la continuación de la primera entrega de Killzone, un juego de shooter en tercera persona. Aquí, la historia sigue su curso y ahora, el jugador enfrentará una nueva serie de misiones, conspiraciones y luchas de guerrilla que desafiarán su habilidad de batalla. Al mismo tiempo, se verá envuelto por diversos hechos en la historia del personaje principal (Jan Templar), quien tendrá la misión principal de derrotar al enemigo número uno de su nación.

Esta historia cuenta con cuatro capítulos de diferentes niveles, que el jugador deberá ir superando para poder llegar al final y además, ir consiguiendo mejoras. Existe un quinto capítulo descargable, aunque viene aparte.

Tekken 5: Dark Resurrection, el juego de combate querido por muchos, disponible para consola portátil

Para cerrar con broche de oro, no puede faltar uno de los juegos de pelea más apreciados y respetados en la industria de los videojuegos. Tekken 5 es la séptima entrega de esta saga, con novedades tanto en escenarios como en personajes.

Después de todo, cuenta con 36 distintos ambientes donde se desarrollan los combates, y además, es posible tener una mayor holgura en cuanto a personalización de los personajes, comparado con títulos anteriores. Pasarás un buen rato retando a otros jugadores o peleando contra un ordenador.

Además de estos títulos de PSP, también puedes conocer los mejores de la Nintendo Switch, así como los emuladores que no te pueden faltar en tu Steam Deck para ampliar tu repertorio.

Y tú, ¿cuál juego de PSP elegirías?