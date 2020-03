Los juegos de deportes para Android son uno de los géneros favoritos de todos los amantes de los videojuegos. Por supuesto, hay algunos más populares que otros, pero a fin de cuentas hay para todos los gustos.

Y si tu eres fanático de los deportes al aire libre, seguramente este artículo te encantará, ya que en él te presentamos los 10 mejores juegos de Golf gratuitos para Android. Así que no te lo pierdas y anota un hoyo en uno desde tu móvil.

Flick Golf Extreme te encantará

Flick Golf Extreme es un fantástico título que forma parte de la serie Flick Golf y es uno de los juegos arcade de golf más populares para Android. Se parece mucho a los famosos arcades que ves en bares y establecimientos similares, pero en versión móvil. Aquí tendrás que deslizar el dedo en tu pantalla para golpear la pelota y la rapidez de tu movimiento determina la distancia que recorrerá.

El juego presenta gráficos más que decentes, tablas de clasificación y mapas únicos que irás desbloqueando a medida que avances. Su descarga es completamente gratuita, sin embargo, cuenta con una versión de pago que agrega algunos elementos adicionales.

Golf Battle, un juego muy entretenido

Golf Battle es otra gran opción para los amantes de este deporte. Se trata de un PvP en línea en el que los jugadores mueven sus bolas por el campo y gana el primero en que consiga un hoyo. El juego cuenta con batallas 6 vs 6, 2 vs 2 o un uno contra uno clásico, toneladas de contenido desbloqueable y muchos niveles para jugar.

Si bien no es golf en el sentido tradicional, aquí no habrá ninguna angustia por elegir clubes u observar la velocidad del viento. Además la acción arcade es más que entretenida, así que no pierdes nada con probarlo y pasar un rato divirtiéndote frente a tu móvil.

¿Ya probaste Golf Clash?

Golf Clash, es uno de los juegos de golf más populares para Android. Es otro juego arcade, en el que deslizas el dedo por la pantalla para golpear la pelota, pero agrega una mecánica elaborada y controles para mejorar la puntería.

Algunas otras características incluyen un modo PvP en línea, eventos semanales, chats en vivo y muchas cosas más. Incluso hay condiciones climáticas que pueden afectar el desarrollo de un partido. Puedes descargar Golf Clash, a través del siguiente enlace.

Golf Master 3D, un título de calidad

Golf Master 3D es un juego de golf gratuito con mucha calidad. El juego se desarrolla en línea, contra otros jugadores a los que te enfrentarás en el modo multijugador en tiempo real. Algunas otras características del juego incluyen gráficos sorprendentemente buenos, potenciadores para hacer las cosas más interesantes y torneos periódicos con muchos premios a repartir.

Es un buen refugio para los fanáticos del golf. Sin embargo, debemos decirte que en ocasiones, su modo PvP en línea puede presentar algunos errores, pero si logras superarlos obtendrás diversión sin límites.

Con Mini Golf 3D City Stars Arcade la diversión está garantizada

Mini Golf 3D City Stars Arcade es uno de los pocos juegos de mini golf para Android que realmente vale la pena jugar. Este título cuenta con una variedad de niveles para jugar junto con PvP en línea, una función de chat, desafíos, torneos y mucho más. Su descarga es gratuita, pero si te quedas sin energía, tendrás que pagar dinero real para recargarla.

Sin embargo, hay otra posibilidad, ya que puedes obtener más energía viendo videos publicitarios en lugar de tener que pagar. Tal vez no sea la mejor opción, pero seamos honestos: podría ser peor. Definitivamente este juego está muy por encima del promedio de los demás juegos de su estilo.

PGA Tour Golf Shootout, una de las mejores opciones que encontrarás

PGA Tour Golf Shootout es uno de los mejores juegos de golf para Android. Este grandioso título ofreces un sinfín de posibilidades: cuenta con PvP en línea, modo para un jugador, desafíos diarios y semanales, varios equipos desbloqueables y gráficos de primer nivel.

Los controles son simples, por lo que deberías tener demasiados problemas para aprender a jugar. El juego es gratuito, aunque cuenta con elementos freemium que pueden llegar a ser molestos. Si te gusta el golf, no podrás despegarte de tu móvil cuando estés disfrutando de este juego.

Super Stickman Golf 3, otra excelente opción

Super Stickman Golf 3 es el último de una popular serie de juegos de golf arcade para Android. Esta nueva versión incluye 20 campos de golf, dos tipos de PvP en línea, varios potenciadores, un montón de personajes, muchos elementos de personalización, logros de Google Play Juegos y mucho más.

Las versiones anteriores del juego también son bastante decentes y divertidas, pero esta es la más opciones ofrece. No pierdas la oportunidad probar este juego, descargándolo desde el enlace que verás a continuación.

WGT Golf Game, el mejor juego de golf para Android

WGT Golf Game es, sin duda, el mejor juego de golf para móviles Android. Cuenta con marcas y circuitos reales, gráficos decentes, controles intuitivos, golpes y movimientos de la pelota bastante reales y más. También hay un modo PvP en línea, tablas de clasificación, modo multijugador, torneos y más.

Incluso, hay un torneo en el que el ganador gana un viaje al US Open, lo que te hará sentirte cómo un verdadero campeón de este deporte. Esta es tu oportunidad de medirte con las grandes estrellas del golf.

Golf King – World Tour te ofrece gráficos de lujo

Golf King – World Tour es un juego que cuenta con un modo multijugador en línea que realmente te encantará. Acá enfrentarás a los mejores jugadores del mundo en encuentros uno contra uno en tiempo real.

Además cuenta con campos de juego muy realistas, controles de lo más intuitivos y unos gráficos realmente alucinantes. También tendrás muchos personajes que podrás personalizar para competir a tu manera. Lo mejor es que el juego es totalmente gratuito y sin compras dentro de la app.

Juega a tu liga de fantasía con PGA TOUR Fantasy Golf

Las ligas de fantasía son una forma divertida de participar en cualquier deporte y por supuesto, el golf no podía quedarse a un lado. Esta app oficial del PGA para el golf de fantasía, te permite crear ligas, jugar contra otras personas, administrar tu equipo y ver tus avances, entre otras cosas.

PGA TOUR Fantasy es sin duda, la mejor liga de fantasía para los amantes del golf. Aquí vas a tener sistemas de clasificación, eventos especiales y muchas sorpresas más. Por si fuera poco, su descarga es completamente gratuita.

Y tú, ¿a qué esperas para descargar alguno de estos juegos y dar el primer golpe en el campo de juego?