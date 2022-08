Existen personas que no tienen problema en jugar a videojuegos de disparos en donde solo debes matar personas sin razón alguna. Juegos en donde no se explica cuál es la historia detrás de todo lo que está pasando y los personajes no cuentan con un desarrollo.

Sin embargo, existe otro grupo que aprecia las narrativas bien escritas, que, sin duda, sirven como un excelente complemento para crear un buen videojuego.

En este artículo, encontrarás una lista con los 10 mejores juegos para Android basados en historias, que lograrán transportarte a un mundo virtual lleno de personajes emocionantes.

Lista de los mejores juegos con historia para Android

En Google Play existen miles de juegos con historia disponibles para Android, pero a veces, puede ser difícil identificar cuáles juegos valen la pena jugar de los que no.

Entonces, si estás cansado de descargar juegos narrativos aleatorios, para luego eliminarlos después de 5 minutos, esta lista de los mejores juegos de historia para Android, te ahorrará mucho tiempo de búsqueda.

También contamos con otras listas en donde recopilamos los mejores juegos de su categoría, como, por ejemplo, los mejores juegos de realidad alternativa (ARG), por si te interesa darles un vistazo.

Debes tomar en cuenta que, dado que algunos de los mejores juegos basados ​​​​en historias son prémium, los hemos incluido en la lista. Sin embargo, también hemos incluido muchas opciones de juegos gratuitos.

Life is Strange

Este es un juego narrativo basado en elecciones, desarrollado y publicado por Square Enix. Fue lanzado en 2018 y desde entonces, se ha hecho un lugar entre los mejores juegos con historia para Android al poner a los jugadores en situaciones difíciles y presentar consecuencias inesperadas.

En Life is Strange, te pones en la piel de Max Caulfield, un fotógrafo adolescente que está en una búsqueda para descubrir el destino de una persona desaparecida y evitar que una tormenta misteriosa destruya su ciudad.

Es un juego episódico de cinco partes y lo que lo diferencia de otros juegos basados ​​en historias, es que los jugadores pueden rebobinar el tiempo y alterar el pasado, el presente y el futuro. Y la mejor parte, es que lo puedes encontrar en Google Play completamente gratis.

Old Man’s Journey

Es un título prémium que cuesta 1,99 €, pero vale cada centavo. Se trata de una aventura introspectiva sobre los momentos preciosos de la vida, los sueños rotos y los planes cambiados.

Desde su lanzamiento en 2017, ha ganado más de 17 premios internacionales, incluidos el premio Google Play, el premio al juego emocional, el premio al mejor arte y el premio a la innovación. En Old Man’s Journey, toda la narrativa es visual y demuestra que no siempre necesitas palabras para contar una gran historia.

Puedes descargar Old Man’s Journey desde Google Play por 1,99 €, pero también está disponible a través de la suscripción a Google Play Pass.

Sara Is Missing

Esta es una excelente opción si quieres un juego de historia poco convencional. Como sugiere el nombre, Sara está desaparecida y buscas en su teléfono para saber cómo sucedió exactamente. Hay varias aplicaciones para interactuar, videos, galerías de fotos, contactos para enviar mensajes de texto y llamadas, notas para leer, etc.

Si bien puede parecer un simulador de teléfono, en realidad se trata de un juego de historia de aventura. Deberás resolver acertijos y decodificar mensajes para descubrir historias secretas y completar tu investigación sobre la desaparición de Sara. Este juego es gratis.

Ticket to Earth

Ticket to Earth está ambientado en el futuro, en un planeta llamado New Providence, en donde la vida no es tan maravillosa como todos pensaban. El juego cuenta la historia de Rose mientras forma un equipo de héroes para luchar contra varios mutantes y cuidar al gobierno corrupto.

Ticket to Earth se lanzó en 2017 y su capítulo final (el cuarto episodio) se lanzó en 2019, por lo que, si eres de los que prefieren jugar a títulos terminados, entonces este juego será una excelente opción para ti.

Puedes descargar Ticket to Earth desde Google Play por 5,49 €. También puedes descargar el juego sin coste adicional si cuentas con una suscripción a Google Play Pass.

Sorcery!

Es un juego interactivo de historias de aventura para Android, basado en los libros de Steven Jackson de la serie Fighting Fantasy. Como en los libros, puedes elegir tu aventura. Tú eliges a dónde ir y qué decisiones tomar mientras luchas contra monstruos, te encuentras con extraños y resuelves acertijos mortales.

Pero, este juego tiene la particularidad de que cada vez que fallas, tienes que volver al principio. También presenta un divertido sistema de hechizos en el que debes recordar y dibujar símbolos.

Puedes descargar Sorcery! de Google Play por 5,49 €. También está disponible con una suscripción a Google Play Pass.

My Child Lebensborn

Este es un juego basado en una historia desarrollada y publicada por Sarepta Studio. Eres el padre adoptivo de un niño pequeño y haces todo lo posible para criarlo a pesar del entorno hostil que te rodea. El juego se trata de mantener un equilibrio entre el cuidado del niño, mantenerlo feliz y velar por su propio bienestar.

Esto puede sonar fácil, pero en Lebensborn, los alemanes son rechazados y abusados ​​en un mundo de posguerra. Por lo tanto, es tu trabajo guiar a tu hijo a través de momentos terribles de su vida. Puedes descargar My Child Lebensborn desde Google Play por solo 2,99 €.

80 Days

80 Days es un título desarrollado y publicado por inkle Ltd, que son los mismos desarrolladores de Sorcery!. Es un juego basado en la famosa novela “La vuelta al mundo en ochenta días”. Tendrás la oportunidad de decidir qué rutas tomar y cuáles ciudades visitar para completar tu viaje.

Cuenta con aeronaves, trenes submarinos y ciudades flotantes gigantes. Durante el viaje, te verás en situaciones en donde tendrás que tomar decisiones difíciles para poder cumplir con tu aventura.

Puedes obtener 80 Days de Google Play por 5,49 €. También está disponible con una suscripción a Google Play Pass.

Deemo II

Deemo II se lanzó en Android a principios de este año y es el juego más nuevo de esta lista. Es una secuela de la IP clásica de Rayark Deemo y al igual que el original, (que se lanzó en 2013) también se centra en la música basada en piano.

En la historia de Deemo II, una joven conoce a Deemo, y ambos se embarcan en una aventura para buscar un reino de fantasía que podría salvarlos de la lluvia torrencial sin fin. Deemo II es un título free-to-play y puedes descargarlo desde Google Play.

Florence

Este es un juego de historia más simple, pero sigue siendo una excelente opción. Se trata de la vida de un joven de 25 años que se siente estancado. Su vida es una rutina interminable de trabajo, y luego un día conoce a un violonchelista que lo cambia todo.

No hay diálogo ni discurso. Cada escena se basa puramente en la narración visual y cuenta con acertijos que debes resolver para hacer avanzar la narrativa. La historia dura solo una hora. Florence es un título prémium y puedes obtenerlo en Google Play por 2,99 €.

Forgotton Anne

Forgotton Anne es un juego de historia aclamado por la crítica. En esta oportunidad, juegas como Anne, la ejecutora que mantiene el orden en las tierras olvidadas, mientras se propone aplastar una rebelión que podría evitar que su maestro Bonku y ella misma regresen al mundo humano.

Forgotton Anne es un título con mucha historia. También tienes que resolver acertijos durante tu viaje para poder seguir adelante.

Presenta un estilo de dibujos animados hechos a mano. Y este encantador estilo artístico, está respaldado por una espléndida banda sonora interpretada por la Orquesta Filarmónica de Copenhague. Puedes descargar Forgotton Anne desde Google Play.

Y esta ha sido la lista de los 10 mejores juegos de historia para Android. Si crees que pasamos por alto algún ejemplar que debimos incluir en la lista, déjanoslo saber en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo excelentes videojuegos, te dejo este artículo con los 10 mejores juegos de Escape Room para Android que tienes que probar.