El género de juegos idle ha cobrado una enorme popularidad últimamente, en especial entre los amantes de los juegos móviles. La razón es más que sencilla: estos juegos te ofrecen resultados muy gratificantes, casi sin esfuerzo, así que, si quieres empezar a jugarlos o quieres encontrar tu siguiente juego idle favorito, tenemos para ti una lista con los 10 mejores juegos idle RPG para Android.

Así es, se unen dos géneros muy famosos y forman una selección de títulos que seguramente te encantarán. La mejor parte de todo esto es que la mayoría de los juegos son gratis, se pueden jugar offline y la cantidad de recompensas, evoluciones y premios que se pueden adquirir son prácticamente infinitas.

Almost a Hero, transforma a tus idiotas en casi héroes

Si quieres un equipo de valientes y fuertes héroes, tendrás que ganártelo y Almost a Hero es la mejor forma de hacerlo. Construye tu equipo de «inútiles inservibles», ese es el nombre que les da el juego, y conviértelos en los héroes que quizás están destinados a ser, mejora sus stats, sus armas y su nivel participando en un sinfín de batallas.

Almost a hero cuenta con diferentes modos de juego como el modo aventura y el modo contrarreloj, los cuales le permitirán a tu jugador desarrollar sus habilidades en el campo de batalla. Consigue más oro y compra peleadores para tu equipo como piromaníacos, duendes y abuelitas cariñosas, luego equípalos con artefactos, prepara la estrategia perfecta y luego mira como las batallas ocurren por si solas, incluso cuando no estás conectado o ayúdalos a ganar usando tus anillos de poder.

Lost Vault, el título que combina los juegos idle con los MMORPG

En un mundo post apocalíptico donde la fantasía se une a la realidad, guerreros, magos, caballeros, rebeldes, y muchas criaturas más luchan por la supervivencia. Lost Vault combina el estilo de juego idle con los MMORPG, ya que las batallas ocurren por si solas, sin embargo, puedes enfrentarte a otros jugadores en línea, puedes asaltar guaridas de otros jugadores e incluso puedes formar parte de un clan.

Mientras avances en el juego podrás desbloquear nuevos calabozos llenos de monstruos y jefes que deberás vencer para coleccionar recursos. Utiliza esos recursos para construir tu guarida, para comprar equipamiento y para evolucionar a tus guerreros. Pelea solo o con tu clan y utiliza tus sesiones de juego para convertirte en el último sobreviviente de Lost Vault.

Legends of IdleOn, el mundo pixelado lleno de aventuras y recompensas

Para seguir con la dinámica de los juegos idle RPG que agregan la posibilidad de jugar en línea con otros usuarios, sacamos a relucir este título que se ha ganado su puesto en la lista. IdleOn es un MMORPG idle en el cual puedes crear héroes que ganaran premios y experiencia por su cuenta para luego enfrentarse contra el mundo en batallas en línea.

Comunícate con otros jugadores, crea muchos guerreros y ármalos con los mejores equipamientos, únete a un gremio, juega de forma cooperativa en mazmorras, cría mascotas y mucho más. Las opciones con IdleOn son muy extensas y el hecho de que este juego sea gratis, sin publicidad y sin esfuerzo, hace del mismo una maravilla en su género.

AFK Arena, uno de los mejores exponentes de este género

Puede que no haya sido el primero, pero no hay dudad de que AFK Arena es uno de los principales juegos que salen a relucir cuando se habla de los idle RPG. Este título cuenta con unos hermosos gráficos, más de cien héroes de 7 facciones distintas y expone la pura esencia de los juegos idle, colecciona recompensas mientras estás en línea y deja que tus héroes peleen cuando estés desconectado.

En AFK Arena jugarás en un mundo ficticio llamado Esperia y tu trabajo será crear a los héroes más fuertes que se hayan visto en la historia para poder hacerle frente a las fuerzas demoniacas de la muerte que planean apoderarse de ese mundo. Para esto tendrás que crear estrategias, hacer equipos fuertes, armar a tus guerreros y crear una fórmula que te lleve a salvar estos hermosos paisajes en poco tiempo.

Tap Wizard 2, combate para convertirte en un mago sabio y poderoso

En el caso de que no estés del todo abordo con esta idea de los juegos inactivos, puedes intentar un juego idle con una mecánica clicker, es decir, un juego que te permita interactuar con lo que está pasando. En Tap Wizard 2 deberás presionar la pantalla cientos de veces para que tu mago pueda realizar sus ataques y encantamientos.

La dinámica es muy sencilla, creas a tu mago y lo enfrentas a inmensas hordas de enemigos presionando la pantalla en la dirección que se encuentren los rivales. Una vez que derrotes a un grupo grande de enemigos, podrás recolectar tus recompensas, las cuales te permitirán mejorar a tu hechicero. Tu personaje seguirá derrotando hordas incluso cuando no estés conectado, así cada vez que abras el juego podrás recoger recompensas.

Godville, un juego de cero jugadores muy divertido

Si alguna vez te has preguntado que se sentiría ser el dios de una persona, sentarte a ver como se desarrolla su vida y de vez en cuando ayudarle o castigarlo, Godville es para ti. Ubicado dentro de la clasificación de idle RPG, ya que tu deber es crear un héroe, el cual hará de su voluntad durante todo el juego e irá ganando experiencia, poderes, armas y muchas cosas más, mientras que al mismo tiempo lo irá documentando todo en su diario.

Como su dios, tu tarea es sencilla, siéntate, relájate y lee sobre todas sus aventuras, mientras que de vez en cuando dale algo de valor o algún castigo para alterar toda su historia. Esto es lo que se conoce como un juego de cero jugadores y el objetivo es simplemente disfrutar del humor de la historia que se desarrolla frente a tus ojos e interactuar con esta, cuando tú lo desees.

Ever Legion, un mundo en tres dimensiones listo para explorar

Ever Legion es el clásico RPG en el cual tienes que formar un grupo de guerreros de entre los cuales podrás encontrar elfos, caballeros, magos y demás personajes de fantasía, sin embargo, tiene una particularidad que lo hace muy atractivo. Estamos hablando del hecho de que este juego está ambientado en un mundo en tres dimensiones y la calidad en el movimiento y el arte es impresionante.

Si estás buscando un juego de rol idle en donde puedas crear tu equipo de guerreros y entrenarlos, te recomendamos Ever Legion. No solo se ve muy bien, además incluye modos de juego en línea contra gremios de otros jugadores, cuenta con una historia increíble y personajes maravillosos como el principal antagonista, el Nigromante Balor, por ejemplo. Sin duda Ever Legion es un juego idle RPG muy completo.

Blade Idle, la combinación entre la agricultura y las batallas épicas

Si estás buscando algo más simple, sin tanto contexto, donde puedas interactuar con el juego cuando quieras y dejar que las recompensas se acumulen mientras descansas, te recomendamos Blade Idle. Este juego estilo anime cuenta la historia de un agricultor que consigue una espada mágica que lo lleva a adentrarse en peligrosas aventuras.

Crea a tu agricultor con los disfraces disponibles y lánzalo al mundo donde podrá enfrentarse a hordas de enemigos para acumular ataques, mascotas, reliquias y habilidades especiales que lo harán mejor luchador. No es el juego más complicado del mundo, pero eso ayuda a que te acostumbres a él rápidamente.

Farm RPG, un merecido descanso en una tranquila granja

Alejándonos un poco de toda la temática de batallas, monstruos, guerreros y magos, permítenos presentarte Farm RPG, un juego de rol, semi idle, que de seguro te encantará. En este título tendrás la oportunidad de simular la vida de un granjero, plantando, cosechando, pescando, criando, etc.

Este juego posee cientos de elementos de rol, una gran comunidad de jugadores en línea con los cuales puedes intercambiar bienes, misiones diarias dadas por los NPC y una jugabilidad semi idle, que te permitirá acumular recompensas sin trabajo. Este juego gratuito y sin publicidad posee un montón de tareas por hacer con miles de recompensas y un mundo completo que explorar.

Clickpocalypse II, el idle RPG en 8 bits que es exactamente lo que esperas

Para finalizar esta lista, queremos darte exactamente lo que viniste buscando al entrar a este artículo, una vez más, y eso es un RPG simple, inactivo e incremental, con monstruos, espadas y calabozos. Es una fórmula ganadora y todos lo sabemos, así que no vale la pena luchar contra algo que todos disfrutamos.

Clickpocalypse II funciona como la gran mayoría de los juegos idle en 8 bits, creas tu equipo de guerreros, les das las armas que puedes pagar y los lanzas en la primera mazmorra infestada de monstruos que consigas. Observas como luchan valientemente y luego recolectas las ganancias de su aventura, para comprarles mejores armas y prepararlos para la siguiente mazmorra. Una aventura sin fin, con poco esfuerzo y muchísimas recompensas.

La cantidad de juegos con una mecánica idle RPG que existen en este momento es sorprendentemente grande, sin embargo, no todos valen la pena. Así que esperamos que esta lista de los 10 mejores juegos idle RPG para Android te haya ayudado a guiarte mejor dentro de la Play Store a la hora de buscar tu título favorito.