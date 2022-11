El lanzamiento del nuevo God of War para PS4 y PS5 ha generado muchísima expectativa en todo el mundo, tanto es así que la edición Ragnarok es considerada por muchos analistas como uno de los mejores videojuegos de la historia.

A pesar de que son millones las personas que no pueden acceder a este nuevo título de acción y RPG, pues solo está disponible para las últimas dos consolas de Sony PlayStation, existen algunas alternativas para Android que son extremadamente parecidas a God of War: Ragnarok.

Las mejores alternativas a God of War: Ragnarok para Android

¿No puedes probar el nuevo juego de God of War porque no tienes un PS4 o PS5? No desesperes, a continuación te vamos a mostrar 3 juegos parecidos que te permitirán controlar al Dios de la guerra.

Dark Rises

Considerado como uno de los juegos más parecidos a God of War, Dark Rises te da la oportunidad de controlar a un personaje muy poderoso que cuenta con habilidades de pelea únicas. Así mismo, este título dispone de una campaña de más de 6 horas de duración, la cual suele recibir actualizaciones todos los años.

Goat of War

Con un nombre muy similar al título original, Goat of War copia lo mejor de los dos últimos juegos de la saga God of War, ¿qué cosas? Pues las armas, habilidades de pelea y todos los escenarios. En este título encarnarás al Dios de Esparta, personaje al que deberás ayudar a derrocar a miles de monstruos.

Gods of Rome

Este es un juego de lucha que está ambientado en una época de mitos y leyendas en donde solo los más fuertes lograban alzarse por sobre los demás. Con un sistema de combate muy bien pulido, Gods of Rome logra emular casi a la perfección los movimientos y las habilidades que dicen “presente” en God of War: Ragnarok.

Sin nada más que agregar al respecto, si quieres disfrutar de la versión original desde tu móvil Android, deberás conectar tu teléfono a tu consola PS4 o PS5 usando la app oficial de PlayStation.