Ya puedes descargar Magic The Gathering Arena para Android

Magic: The Gathering Arena es uno de los juegos de cartas coleccionables más populares del mundo gamer. Wizards of the Coast (el estudio detrás de MTG Arena) sabe esto de primera mano. Es por eso que quieren convertir a Magic: The Gathering Arena en un juego que esté disponible tanto para PCs como para móviles.

Y el estudio ha dado el paso definitivo para lograr esto, porque desde hoy ya puedes descargar Magic: The Gathering Arena en tu móvil Android. Aquí te mostraremos todos los detalles de esta nueva versión de MTG Arena. ¡El juego te dará horas de diversión, así que no lo vayas a dejar pasar!

Magic: The Gathering Arena es el juego multiplataforma que no puede faltar en tu móvil Android

Wizards of the Coast presentó el acceso anticipado de Magic: The Gathering Arena para Android a finales de enero. En ese momento, el juego solo estaba disponible para una lista pequeña de móviles. Sin embargo, la versión definitiva de MTG Arena acaba de lanzarse y la puedes desde Google Play cuando quieras.

Pero, ¿de qué va Magic: The Gathering Arena? Pues MTG Arena es un juego de estrategia por turnos. La premisa consiste en que colecciones cartas y crees mazos con las mismas. Tus habilidades aumentarán a medida que vayas desbloqueando cartas con personajes más potentes. Es así como lograrás ganar todas tus partidas y convertirte en el rey de Magic: The Gathering Arena.

Ahora, ¿hay alguna diferencia entre la versión para PCs y MTG Arena para Android? Pues no, porque Wizards of the Coast le ofrece a los gamers de Android la experiencia de Magic: The Gathering Arena completa. Lo único que cambia en esta versión es que se han incluido controles táctiles. De esta manera, las mecánicas del juego serán mucho más fluidas en tu móvil.

Por otra parte, MTG Arena es un juego multiplataforma. Esto significa que podrás enfrentarte desde tu móvil Android a los jugadores de Magic: The Gathering Arena en Windows, macOS o iOS.

¿Te preocupa perder el progreso que conseguiste en la versión de MTG Arena para PCs? Pues tranquilo, ya que podrás pasar todos tus mazos y cartas a esta nueva versión de Magic: The Gathering Arena gracias a las cuentas de Wizards en cualquier momento.

Magic: The Gathering Arena para Android es la mejor forma de iniciarse en este maravilloso juego

Wizards of the Coast ha pensado mucho en los jugadores sin experiencia que se unirán al universo de Magic: The Gathering Arena a partir de ahora. Por eso, han incluido en el juego muchos tutoriales que te ayudarán a empezar con buen pie tu paso por MTG Arena.

Así que no importa si eres un principiante o un jugador con experiencia. La versión de Magic: The Gathering Arena para Android tiene todo lo necesario para engancharte y que te conviertas en un verdadero crack de este juego de cartas.

¿Qué piensas acerca de Magic: The Gathering Arena? ¿Lo probarás? ¿Será un juego exitoso? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides visitar este artículo, donde te mostramos los 5 mejores juegos de cartas para Android. ¡Estas apps serán geniales para practicar un poco y ganar todas tus partidas en MTG Arena!