Una de las razones por la que nos encanta jugar a los videojuegos es porque nos permiten vivir experiencias que en la vida real están fuera de nuestro alcance. Ya sea una ficción o una simulación de la vida real, los videojuegos pueden meternos en situaciones insospechadas y realmente enriquecedoras. Por ejemplo, si siempre quisiste pilotar un avión y nunca pudiste, puedes recurrir al juego Microsoft Flight Simulator para vivir una experiencia muy similar.

En su última entrega, Flight Simulator nos ha sorprendido a todos con su enorme mundo, con gráficos ultrarealistas creados por fotogrametría, que es un placer recorrer. Además, sus mecánicas son dignas de un auténtico simulador de vuelo profesional. El único “problema” de este juego es que su elevado nivel técnico hace imposible que algún día puedas jugarlo en tu dispositivo Android.

Por suerte, si te sirve como consuelo, en Google Play Store existen muchas alternativas a Flight Simulator que también te permiten pilotar un avión de la forma más realista posible. Evidentemente, las alternativas no están al nivel del juego de Microsoft, pero son muy dignas y vale la pena probarlas. Así que acompáñanos a conocer los mejores simuladores de vuelo para Android.

X-Plane Flight Simulator, un simulador de vuelo muy realista para Android

X-Plane Flight Simulator es un juego que se toma la simulación aérea muy en serio. De hecho, prefiere que le llamen “simulador” en vez de “juego”. Y lo entendemos, pues tiene mecánicas bastante realistas y no es para nada un juego arcade de aviones. Afortunadamente, este simulador viene con 9 tutoriales, por si eres nuevo pilotando aviones, que te enseñan lo básico para despegar, volar y aterrizar.

Asimismo, ofrece una gran variedad de aeronaves para volar, aunque solo dos son gratis y las otras son de pago. Eso sí, las 5 regiones por donde puedes volar son todas gratuitas. También tiene modo multijugador, pero es de pago. En cuanto a los aspectos de simulación, X-Plane Flight Simulator te permite volar de día, de noche, con distintas condiciones climáticas y hasta simular situaciones en las que los sistemas del avión fallan y debes aterrizar forzosamente. Genial, ¿no?

Airline Commader, controla aviones y gestiona tu propia aerolínea

Airline Commader es otro de los grandes simuladores de vuelo que existen para Android. Y es que no solo es un simple simulador de vuelo, sino también un simulador de todo lo que tiene que ver con el negocio de las aerolíneas. Lo que más nos gusta de este juego es que no resulta abrumador al jugarlo por primera vez, ya que no te echa a la cara todos los controles de un avión sin más.

El juego poco a poco te va enseñando cómo pilotar una aeronave, empezando con controles básicos hasta llegar a un punto donde debes manejar muchas variables. Puede que no sea muy realista en este sentido, pero te da una buena idea de cómo es pilotar un avión en la vida real sin abrumarte. Además, te ofrece una meta bastante clara que debes perseguir: ser la aerolínea número 1 del mundo… ¿podrás conseguirlo?

Infinite Flight Simulator, un juego de simulación aérea muy completo

Uno de los juegos de simulación aérea mejor valorado en Google Play Store es Infinite Flight Simulator. Y con razón, ya que es uno de los más completos en esta categoría. Las aeronaves que te permite pilotar cuentan con muchos detalles tanto por gráficos como por características jugables. Detalles como el peso, la configuración de la balanza, el tiempo, las condiciones climáticas y otros factores, juegan un papel importante en el juego.

Infinite Flight Simulator brinda un total de 17 aeronaves con controles realistas y 14 regiones por las que puedes volar libremente. Lo único malo es que es un juego de pago y, aun así, incluye micropagos para desbloquear más aeronaves. Por lo demás, nos parece un excelente juego con mucha calidad tanto en los aspectos de simulación como a nivel visual.

Flight Pilot Simulator 3D, no tan realista pero muy divertido y con buenos gráficos

A diferencia de los simuladores de vuelo tradicionales, en Flight Pilot Simulator 3D juegas desde una perspectiva en tercera persona. Además, sus mecánicas de simulación no son muy fieles a la realidad, pero es muy divertido y asequible para todo tipo de públicos. Ofrece una amplia variedad de aeronaves para elegir y sus gráficos son muy buenos.

Lo que más divierte de este juego son sus misiones en las que podrás hacer carreras, aterrizajes de emergencias, rescatar personas y mucho más… Así que, si solo estabas buscando un juego de aviones simple, con controles intuitivos y que no se tome la simulación muy en serio, Flight Pilot Simulator 3D es para ti.

Airplane Flight Simulator, el simulador de vuelo más explosivo que encontrarás

Al igual que los otros juegos de esta lista, Airplane Flight Simulator ofrece una gran variedad de aviones para pilotar con controles relativamente realistas. Después de completar un rápido tutorial, podrás entrar en un modo de libre circulación o jugar a las misiones. Y aquí es donde viene lo divertido, pues Airplane Flight Simulator tiene muchas animaciones de colisiones y explosiones que, si buscas un simulador 100% realista, te parecerán excesivas.

De todas formas, este juego te someterá a muchas condiciones climáticas desfavorables como tormentas, turbulencias y lluvias para ver si puedes evitar la catástrofe. Como simulador realista no es muy bueno, pero sí te podemos asegurar que es un juego muy divertido gracias a las misiones que ofrece y su gran mundo abierto.

Como mencionamos en la introducción, ninguno de estos juegos está a la altura de Microsoft Flight Simulator. Aun así, son lo más parecido y lo mejor que hay en Android para pilotar aviones desde una perspectiva realista.