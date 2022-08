Ofreciendo una alternativa barata, divertida e interesante a FIFA y eFootball, Pro Soccer Online ha logrado lo que muchos creían imposible: crear un juego de fútbol en donde no existe el famoso “pay to win”.

A pesar de que este videojuego solo está disponible en PC, a través de Steam, su popularidad ha hecho que los desarrolladores piensen seriamente en lanzar una versión para Android e iOS, idea que de momento no ha sido ejecutada, pues el juego en cuestión no se lo puede jugar en dispositivos móviles.

De igual forma, hay algunas alternativas a Pro Soccer Online para Android, ¿no nos crees? Sigue leyendo y descubre cuáles son los juegos parecidos que puedes descargar desde Google Play Store.

Juegos parecidos a Pro Soccer Online para Android que no te puedes perder

En caso de que quieras jugar sí o sí a Pro Soccer Online y no dispongas de una PC, deberías echarle un ojo a estas 3 consolas portátiles como la Steam Deck, ¡las mismas te permitirán jugar a videojuegos de PC!

Sin más preámbulos, a continuación te dejamos los 3 juegos parecidos a Pro Soccer Online para Android que no debes dejar pasar, ¡son muy divertidos!

3D Soccer

Este es el juego más parecido a Pro Soccer Online que puedes encontrar en Google Play Store. El mismo presenta una jugabilidad extremadamente similar al título original, pues es un videojuego de fútbol en primera persona que también soporta la famosa cámara en tercera persona.

Ofreciendo varios modos de juego, en 3D Soccer tendrás la posibilidad de jugar contra otras personas en escenarios del tipo 4 vs. 4 y 11 vs. 11. Como si todo esto fuera poco, también podrás jugar como portero, función que sin lugar a dudas le suma un plus a esta versión.

Cubic Soccer 3D

Con un estilo muy parecido al mundillo de Minecraft, Cubic Soccer 3D presenta una jugabilidad extremadamente divertida y por sobre todas las cosas casual, ¿qué quiere decir esto? Que no hace falta ser todo un “try hard” para poder ganar partidos.

A diferencia del primer juego que te mostramos en esta lista, Cubic Soccer 3D solo ofrece una cámara: en tercera persona. De igual manera, el objetivo del título es el mismo que en Pro Soccer Online: anotar la mayor cantidad de goles para obtener la victoria.

Haciendo alarde de unos gráficos sorprendentes, este videojuego quiere ser más de lo que en realidad puede ofrecer. A pesar de que su jugabilidad es muy buena, el mismo presenta muchos bugs que hasta el momento no han sido solucionados.

Los modos de juego disponibles dentro de Extreme Football son los siguientes: 1 contra 1, 2 contra 2 y 3 contra 3. Cabe añadir que los mismos pueden ser jugados en línea contra otras personas.

