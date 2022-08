Juegos parecidos a Rumbleverse para Android

¿El nuevo Battle Royale de Epic Games ha llamado tu atención? Si no cuentas con una consola de videojuegos u ordenador, lamentablemente no podrás jugar a Rumbleverse, título muy entretenido que de momento no aterrizará en Android e iOS.

Por suerte, no es necesario que te frustres, pues existen una serie de alternativas a Rumbleverse para Android que puedes descargar de forma gratuita en tu dispositivo móvil. ¿Te interesa conocer cuáles son esas alternativas? Si tu respuesta es “sí”, déjanos decirte que has llegado al lugar adecuado.

Las 3 mejores alternativas a Rumbleverse para Android

Intentando encontrar los juegos más parecidos a Rumbleverse para Android, hemos probado cerca de 20 títulos con mecánicas similares al Battle Royale creado por Epic Games.

A pesar de que aún no hay ningún videojuego que emule a la perfección el título en cuestión, hemos podido hallar 3 juegos que ofrecen un entorno parecido al que podemos encontrar en Rumbleverse.

Heroes Strike – MOBA y Battle Royale

El primero de ellos es un juego en donde el objetivo es eliminar a los demás contrincantes para conseguir la victoria. Permitiendo hasta 30 jugadores en línea, en Heroes Strike podrás usar tus puños, armas de corto alcance y habilidades, elementos que te permitirán reducir la barra de vida de los demás jugadores.

Vale añadir que este título dispone de varios modos de juego, como así también de un sistema del tipo escuadrón, ¿qué significa? Que podrás formar equipo con otros 3 amigos.

Zooba: Batalla real en el Zoo

Si lo que quieres es algo más casual, pero igual que divertido que Rumbleverse, este Battle Royale podría llegar a ser lo que estás buscando. Ofreciendo mapas gigantescos que soportan hasta 45 jugadores en línea, Zooba es un título cuanto menos llamativo, pero muy entretenido.

Ofreciendo un total de 4 modos de juego, aquí los protagonistas son los animales del zoológico más loco del mundo. Con más de 20 personajes únicos, Zooba podría tratarse del juego más parecido a Rumbleverse que podemos encontrar en Android.

Caterra: RPG Battle Royale

Por último, pero no por eso menos importante, llega un videojuego en donde la acción y la estrategia dicen “presente”. Con gráficos muy bien logrados, y una jugabilidad extremadamente pulida, Caterra es una joya escondida que pocos conocen.

Mezclando distintos tipos de géneros, en Caterra no solo tendrás que eliminar al resto de los jugadores para poder conseguir la victoria, también deberás mejorar a tu personaje para aumentar sus habilidades de ataque y defensa.

¿Ninguno de los juegos que te hemos mostrado aquí te ha gustado? No te preocupes, puedes jugar a Rumbleverse en tu móvil Android con estos servicios de juegos en la nube.

En caso de que uses algún servicio de juego en la nube para acceder a Rumbleverse desde tu móvil, estarás obligado a usar un mando para Android (el juego no cuenta con botones táctiles).