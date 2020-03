¿Cansado de descargar juegos llenos de publicidad? Pues has llegado al lugar indicado. Aquí podrás ver 12 juegos que no da asco jugar, pues no tienen publicidad invasiva (algunos directamente no tienen) y no abusan de los micropagos. En pocas palabras, son juegos que vas a poder jugar sin la necesidad de activar el modo avión de tu móvil para evitar publicidad.

Los 12 mejores juegos para Android gratuitos que no da asco jugar

Antes de que te mostremos los juegos para Android gratuitos que hemos seleccionado minuciosamente para ti, es importante mencionar que para poder jugarlos es necesario contar con Android 7.0 o superior. Si tienes una tablet o móvil con una versión inferior a la mencionada, pincha aquí para descubrir cómo actualizar Android en cualquier móvil.

PAC-MAN 256 – Endless Maze

Simple, gratuito y con poca publicidad en pantalla, estas tres cosas son las que definen a este divertido juego de PAC-MAN. No hay mucho que decir sobre esta versión para Android, pues el objetivo es el mismo que en cualquier otro juego de PAC-MAN: comerse todas las pelotitas amarillas que aparecen en la pantalla. Eso sí, la diferencia con el resto de las versiones de este juego es que los niveles son interminables.

Last Day on Earth: Survival

Con una calidad gráfica increíble, como así también una impresionante jugabilidad, Last Day on Earth ha conseguido enamorar a todos los que lo han jugado. A pesar de que el juego tiene una enorme cantidad de micropagos, no hace falta gastar ni un solo duro dentro del mismo. Eso sí, la dificultad al momento de jugar sin gastar dinero es extremadamente alta.

Bendy in Nightmare RUN

Podríamos pasar horas hablando de los distintos juegos de Endless Run disponibles para Android, pero solo son unos pocos los que verdaderamente valen la pena. Bendy in Nightmare RUN es uno de ellos: es un título muy divertido, gratuito y con casi nada de publicidad que te permitirá jugar sin ningún tipo de límite. En pocas palabras, es uno de los pocos juegos de este género que no te muestra publicidad cada 5 minutos.

The Battle of Polytopia – An Epic Civilization War

Cuando de juegos de estrategia sin publicidad y totalmente gratuito se trata, The Battle of Polytopia es sin lugar a dudas una de las mejores opciones disponibles en Play Store para Android. Todo el contenido dentro del juego es gratuito, aunque para poder acceder a ciertas funciones es necesario gastar un poco de dinero para poder adquirir el título de forma completa.

Pocket Build – Ultimate sandbox building

Al mejor estilo Minecraft, Pocket Build te permite crear tu propio mundo de fantasía. Con gráficos increíbles, una jugabilidad extremadamente pulida y con cientos de horas de juego, este es uno de esos títulos que no debes dejar pasar, sobre todo si te gusta todo lo que tiene que ver con la construcción.

Old School RuneScape

Lanzado hace ya un par de años, este juego es considerado como uno de los mejores del género MMORPG. Con una enorme cantidad de contenido, es una excelente opción para aquellos que nunca han jugado un título de este género, pues es muy intuitivo y totalmente gratuito.

Dadish

¿Quieres un juego de plataformas divertido, gratuito y con pocos anuncios? Pues entonces tienes que descargar Dadish. Con una calidad gráfica que roza lo normal, los desarrolladores de este videojuego han querido ofrecerles a todos los usuarios un título divertido y minimalista, algo que han logrado realizar a la perfección.

Mekorama

Gratuito de punta a punta, y sin publicidad molesta, Mekorama es un juego que te ofrece más de 20 horas de juegos gracias a sus 50 niveles. Algunos de los puzles que se hacen presente en Mekorama son complicados, pero la gran mayoría terminan siendo muy fáciles de resolver.

Plague Inc

Hay dos versiones de Plague Inc, una gratuita y otra de pago. Si bien ambas versiones ofrecen casi lo mismo, la de pago tiene más opciones al momento de jugar (nuevas cepas de virus, nuevos contagios y muchas otras cosas más). No hay mucho que hablar sobre Plague Inc: ponle nombre a tu enfermedad, desarróllala para que más personas se puedan infectar, evita que se cree una cura y trata de exterminar a toda población en el menor tiempo posible.

Call of Duty: Mobile

Si de juegos de disparos se trata, COD Mobile es una de las mejores opciones disponibles en Play Store para Android. Con prácticamente ningún tipo de anuncio dentro del juego, es todo un placer jugar a los distintos modos que ofrece este título. Eso sí, está plagado de micropagos, pues cuanto más dinero real se gasta dentro del mismo, más skins y armas se pueden desbloquear. De igual forma, no es necesario gastar ni un solo duro para disfrutar del juego en cuestión.

AnimA ARPG (2020)

¿Eres fanático de los juegos del estilo Diablo? Pues entonces AnimA ARPG es un juego que sin lugar a dudas te encantará. Acción, estrategia y aventura, tres géneros que se mezclan dentro del mundo del RPG y que terminan creando un juego para Android extremadamente interesante. Con una calidad gráfica imponente, y con ningún tipo de anuncio en pantalla, AnimA ARPG es un juego que sí o sí tiene que estar instalado en tu móvil.

ANOTHER EDEN The Cat Beyond Time and Space

Juego del género JRPG que ofrece una increíble experiencia sin desplegar ningún tipo de anuncio en la pantalla, algo que pocos juegos de este estilo ofrecen (la mayoría están llenos de publicidad). Al mejor estilo Chrono Trigger, una de las series más populares de RPG, la campaña de este juego está diseñada de forma perfecta. Si quieres un título que te brinde cientos de horas de diversión, este es el que debes descargar.

Por último, aquí tienes los 5 mejores juegos para jugar sin Internet, los cuales obviamente no incluyen ningún tipo de publicidad, ¿por qué? Por el simple hecho de que no hace falta activar el 4G o el WiFi para poder jugar a los mismos. Por otro lado, si tienes algún problema descargando algunos de estos juegos, déjanos un mensaje para que podamos ayudarte.