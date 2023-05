¿Sabías que hay un juego oculto en tu Xiaomi? Así puedes jugarlo

A estas alturas, todos los móviles vienen equipados con diferentes funciones que nos ayudan a resolver diferentes situaciones. Incluso las más sencillas, como tener que esperar por algo y necesitar un juego con el cual pasar el tiempo, no importa si tienes o no conexión a Internet. Este es el caso de los móviles Xiaomi, que, en su interior tienen un secreto que seguramente te interesará conocer, si es que ya no lo has hecho.

Y es que dentro del MIUI 14, y en general, cualquiera de sus versiones a partir de Android 6, se encuentra un huevo de Pascua muy curioso. Se trata de un juego que recuerda mucho al clásico que conquistó su era, el Flappy Bird. ¿Te gustaría probarlo? A continuación, conocerás la forma de conseguir este juego oculto dentro de tu móvil Xiaomi.

Así puedes jugar al juego oculto en tu Xiaomi

A simple vista, no podrás conseguir este juego oculto en los móviles Xiaomi. Para ello, necesitarás saber dónde buscar para dar con su ubicación, y además, tener una aplicación en específico instalada. Esta es el MIUI Downloader. Lo bueno de esta aplicación, de hecho, es que con ella es posible habilitar todas las funciones que puede haber en tu móvil Xiaomi (también válido para POCO y Redmi); dentro de ella hallarás la forma de acceder al Flappy Bird de Android.

Necesitarás, primero que nada, abrir la aplicación .

. Ubica el apartado de Funciones ocultas y pulsa sobre él.

y pulsa sobre él. Localiza el enunciado Android 6 Easter Egg . Ejecuta la opción.

. Ejecuta la opción. ¡A disfrutar del juego!

Como notarás, este juego es similar al Flappy Bird en cuanto a su jugabilidad, aunque con el diseño basado en Android Marshmallow. Tendrás el robot mascota listo para recorrer un camino infinito mientras que, para continuar, necesitarás sortear diferentes obstáculos haciendo que la figura suba o baje constantemente. Es un juego de precisión, de ir pulsando la pantalla en el momento justo. Ideal para pasar el rato, y lo mejor, es que no requieres de conexión a Internet para poder probarlo.

¿Listo para intentarlo?