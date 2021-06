Muchos dicen que gastar el dinero que tiene Bill Gates es prácticamente imposible, pues no alcanzarían ni 100 años para derrochar la enorme fortuna que ha conseguido uno de los fundadores de Microsoft.

Lo cierto es que gastar todo ese dinero sí es posible, ¿cómo? Descargando un juego para Android que permite gastar los más de 99 mil de millones de dólares que posee el magnate tecnológico en sus arcas.

Spend Bill Gates Money, gasta todo el dinero de Bill Gates desde tu móvil

Si siempre tuviste el sueño de gastar dinero sin preocuparte por pagar las cuentas, pues Spend Bill Gates Money hace tu sueño realidad. El mismo es un juego simple y divertido en donde tendrás que comprar cosas para tratar de dejar en banca rota a uno de los fundadores de Microsoft.

Lo bueno de esta versión es que no hace falta pagar para poder restablecer la cuenta bancaria de Bill Gates, ya que, con tan solo pulsar un botón, el filántropo recuperará todo su dinero para que puedas volver a gastarlo.

Evidentemente, los creadores de este juego hicieron un gran trabajo, pues no solo siguieron el pensamiento de Bill Gates, quien ha dicho que prefiere Android y no iPhone, sino que además no pusieron ningún tipo de publicidad dentro de la app.

Características de Spend Bill Gates Money

Es totalmente gratuito .

. Funciona en móviles con Android 4.4 o superior.

Pesa solo 23 MB .

. No posee publicidad.

Gráficos en HD .

. No hace falta estar conectado a Internet para poder jugar.

Dispone de una tabla de resultados en donde se muestran a los mejores jugadores.

Los precios de los productos que se pueden comprar con el dinero de Bill Gates, reciben una actualización casi de forma mensual.

Es muy simple de jugar .

. Está en inglés.

Por otro lado, si el juego no funciona en tu móvil, o bien no lo quieres descargar, puedes jugarlo de forma online pinchando aquí. Eso sí, esta versión puede llegar a presentar algunos problemas en navegadores móviles, por lo que se recomienda descargar el juego para una experiencia óptima.

Sin mucho más que añadir, si quieres aprovechar tu tiempo libre y ganar un par de euros, te recomendamos descargar ClipClaps, la app que miles de usuarios utilizan para generar dinero sin demasiadas complicaciones.