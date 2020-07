Una de las tantas cosas buenas de los smartphones es que nos ofrecen miles de posibilidades para mantenernos conectados con nuestros amigos o familiares, aunque no estén cerca. Si quieres hablar con alguien, lo normal es que le escribas un mensaje por WhatsApp o Telegram, o que le hagas una videollamada por Zoom. Pero si además de hablar quieres jugar con tus amigos a distancia a través del móvil, entonces debes utilizar Fun Apart.

Fun Apart es una nueva app social creada por Shareabl que te permite jugar a varios juegos de cartas y al mismo tiempo interactuar con tus amigos por videollamadas. La app está diseñada para que puedas divertirte con las reacciones en tiempo real de tus amigos, originadas por lo que va sucediendo en las partidas. Básicamente, intenta emular la situación de juntarte en una habitación con tu grupo de amigos o tu familia para jugar a las cartas.

Así se juega en Fun Apart, la nueva app social para divertirte con tus amigos

Para jugar en Fun Apart, lo primero que debes hacer es crearte una cuenta en la app y otorgarle algunos permisos. La app necesita usar la cámara y el micrófono de tu móvil para poder realizar las videollamadas. Una vez hecho eso, ya podrás unirte a una partida o crear una partida del juego de cartas que prefieras. Fun Apart ofrece varios juegos de cartas populares y gratuitos para jugar con tus amigos, como NUO (una copia de UNO).

Luego de haber creado la partida, un máximo de 5 personas podrán jugar en ella, así que invita a las personas que quieras. Para realizar la invitación y mantener la partida privada, la app genera un código de 8 dígitos que debes pasar a las personas que invites. Seguidamente, tienes la opción de activar la videoconferencia (en resolución HD) para ver las reacciones en tiempo real de los participantes y bromear con ellos, como si realmente estuvieran en una misma habitación.

Asimismo, hay que decir que Fun Apart es una app gratuita y fácil de usar, aunque contiene anuncios. En definitiva, es una excelente alternativa a apps como Houseparty para divertirte con tu familia y amigos que no están cerca. Así que no dejes de probarla.