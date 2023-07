Only Up!, el juego que consiste en subir saltando, es sin dudas el mayor éxito del verano en el mundo de los videojuegos. Pero a pesar de su sencillez y sus gráficos relativamente modestos, no está disponible para móviles, lo cual ha abierto la puerta a un montón de copias. La mayoría de ellas son tan malas que ni merece la pena mencionarlas. Ahora bien, hay una que ha conseguido llamar la atención de todos: Dumb Ways to Climb.

Por si no lo sabes, «Dumb Ways to Die» (nada que ver con el trend de TikTok) es una popular serie de juegos para móviles del estudio PlaySide Studios Ltd que se caracteriza por su tono satírico. En esta ocasión, el estudio ha llevado la particular personalidad de su serie a un difícil juego de simulación de escalada en 3D que imita a Only Up!. De esa manera, ha nacido Dumb Ways to Climb y enseguida te contamos todos sus detalles.

Dumb Ways to Climb: sube saltando sobre un montón de objetos al azar hasta llegar a la cima

Al igual que Only Up!, Dumb Ways to Climb es un juego de plataformas vertical donde manejas a un pequeño frijol con gorra que solo puede correr y saltar sobre las estructuras que se va encontrando por el camino. La dinámica del juego es muy simple: debes subir hasta lo más alto y se te caes pierdes. Descrito así parece sencillo, pero el juego presenta una serie de secuencias de plataformas cada vez más desafiantes que te costarán varios intentos superarlas.

Dumb Ways to Climb es un juego ideal para speed-runners que quieran demostrar que son los más rápidos en completar el desafío, pues la interfaz en todo momento muestra el tiempo que te está tomando pasarlo. Como puedes ver en las capturas, los controles del juego son muy sencillos: hay dos botones de acción a la derecha (uno para correr y otro para saltar) y un panel de movimiento táctil a la izquierda.

Aunque su jugabilidad está bastante bien, muchos usuarios se están quejando de su rendimiento en todo tipo de móviles. Parece que aún le falta un poco de optimización, así que lo más prudente sería esperar a que lo arreglen para jugarlo en condiciones.

Pero si no te aguantas y quieres probarlo ya, está disponible para Android e iOS a través de Google Play y App Store. Es gratis, aunque contiene anuncios. Descárgalo desde estos botones: