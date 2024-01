No cabe duda de que Valorant Mobile es el juego para móviles más esperado del año. Y es que la versión para Android e iOS del famoso shooter de Riot Games llegará por fin en este 2024, luego de ser anunciado hace ya casi 3 años.

Pues bien, a medida que nos acercamos al lanzamiento oficial de Valorant Mobile, han comenzado a aparecer en Internet muchos gameplays de este juego. ¿Son reales? Por supuesto que sí.

Desde hace unos meses está disponible la beta oficial de Valorant Mobile llamada «Project C» (similar a como se llamó la de PC en su momento)… ¿Quieres saber cómo probarla? Pues a continuación te contamos lo que tienes que saber si quieres descargar el APK de Valorant Mobile (Project C).

Descargar la beta de Valorant Mobile (Project C) para Android

A finales de 2023, Riot Games lanzó una beta cerrada de Valorant Mobile conocida como Project C. Ahora bien, lamentablemente dicha beta es exclusiva para jugadores de China. Así es, por desgracia, no puedes probar esta versión anticipada de Valorant Mobile, a menos que vivas en el país asiático.

De hecho, para registrarte en la beta debes tener un número de teléfono chino. Con él puedes crearte una cuenta de WeChat verificada. Y, con esta cuenta, puedes acceder al registro de la beta Project C desde las apps WeChat, Tencent Pioneer o QQ.

¿Tienes un número de teléfono de China o una cuenta de WeChat? Pues entonces puedes probar suerte para ver si eres aceptado en la beta usando las aplicaciones ya mencionadas y completando los formularios.

Descargar | APK de Tencent Pioneer

No descargues el APK de Valorant Mobile (Project C)

Ahora bien, de seguro te has topado en Internet con webs que ofrecen la descarga del APK de Valorant Mobile para que puedas probar su beta Project C. Pues bien, desde Androidphoria te recomendamos que te alejes de dichos APK.

¿Por qué? Pues porque no existe un APK de Valorant Mobile (Project C). Esto se debe a que se trata de una beta cerrada que solo está disponible a través de un registro vinculado a cuentas de WeChat, por lo que incluso aunque existiera, no podrías acceder a los servidores para jugar sin el registro correspondiente.

Además, la gran mayoría de estos APK son archivos maliciosos. Por ello, te recomendamos que evites descargar APKs de Valorant Mobile hasta que no se lance una versión global de este juego.

Cuándo sale Valorant Mobile: fecha de lanzamiento

¿Cuándo llegará la versión global de Valorant Mobile? Pues, de momento, se sabe que el juego llegará oficialmente en algún momento de 2024. Sin embargo, hasta ahora no hay una fecha de lanzamiento confirmada por Riot Games.

No obstante, vale la pena mencionar que el famoso filtrador PlayerIGN recientemente reveló que el juego llegará antes de las vacaciones de verano, es decir, en el mes de junio. También detalló que es probable que a partir del mes de febrero se lance una beta más amplia, aunque no se sabe si también será exclusiva de China.

Y tú… ¿Esperas con ansias el lanzamiento oficial de Valorant Mobile?