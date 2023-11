Aunque en Android hay un montón de juegos de futbol (FIFA 23 Mobile, EA SPORTS FC Mobile 24, Vive Le Football, eFootball 2024 y First Touch Soccer 24), de seguro no te esperabas que existiera la posibilidad de jugar en tu móvil un clásico de este género. Y sí, estamos hablando del Pro Evolution Soccer 6 (PES 6), el legendario juego de consolas de 2006 del que han lanzado una versión no oficial para Android. A continuación, te contamos cómo descargarla.

Descarga PES 6 (Pro Evolution Soccer 6) para Android en español y con las plantillas de la temporada 23-2024

Esta nueva versión no oficial del PES 6 está adaptada para móviles Android y no solo eso, sino que también viene con las plantillas actualizadas de la temporada 23-2024. Esto significa que podrás disfrutar de las mecánicas y gráficos de este clásico de los videojuegos de futbol con los equipos actuales de las principales ligas de Europa y selecciones.

Y no solo eso, sino que además viene con un equipo de estrellas con el que puedes jugar con leyendas tales como Pelé, Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Zidane, entre otros. Además, trae diferentes modos de juegos entre los que destacan el mítico Master League, temporadas completas de las principales ligas, Champions League, Europa League, Copa Mundial de la FIFA, Euro 2024, partidos amistosos y entrenamientos.

¿Quieres probar este PES 6? Pues para descargarlo y jugarlo en tu móvil solo tienes que usar el botón que dejamos aquí arriba, el cual te llevará a la web en la que encontrarás todo lo que necesitas para su instalación (emulador de PSP y la ISO del juego). También encontrarás el archivo «SAVEDATA» el cual debes descomprimir y pegar en la ruta respectiva (Almacenamiento interno > PSP > Savedata) para tener todas las plantillas actualizadas.

Y tú… ¿Probarás esta versión no oficial para móviles Android del PES 6?