¿Cómo descargar OneShot Golf si no está disponible en tu país?

El juego de golf para dispositivos móviles que está siendo viral en TikTok, OneShot Golf, ya puede descargarse en Android de forma gratuita. Eso sí, no todas son buenas noticias. Los desarrolladores del mismo solo lo han habilitado para que puedan descargarlo y jugarlo aquellas personas que residan en los Estados Unidos.

Si te mueres de las ganas de jugar a este juego de golf en vivo y en directo, te recomendamos que sigas leyendo. Aquí te vamos a mostrar en muy pocos pasos cómo descargarlo aunque no esté disponible en tu país, como así también qué es lo que tienes que hacer para poder jugar a OneShot Golf desde los servidores ubicados en Norteamérica.

¿De qué trata OneShot Golf?

A pesar de que su título lo dice todo, es necesario explicar de qué va este juego que es tendencia en TikTok. El mismo no es un juego de golf común y corriente, pues a diferencia de los otros títulos del mismo género que podemos encontrar en Android e iOS, aquí debemos hacer uso de un sofisticado sistema de juego en directo.

O sea, los jugadores verán una transmisión en vivo que les permitirá mover el palo del golf, como así también calcular el ángulo y la potencia del disparo. Todo eso se realiza en vivo y en directo, ya que el palo robótico toma en tiempo real el comando que le ha dado el jugador.

Pero esto no es todo, y es que participar en OneShot Golf tiene sus recompensas. Los desarrolladores del juego han puesto distintos premios que pueden reclamarse si se logra hacer un hoyo en uno. Algunos de los premios que se regalan dentro de este juego de golf son los que te mencionamos a continuación:

Tarjetas de regalo de Amazon.

Cupones con descuentos para pedir comida a domicilio.

Cupones de regalo de PlayStation Network.

Gifts de Xbox Live.

Gifts cards de App Store.

Tarjetas de regalo de Play Store.

Y muchos otros regalos que tienen un valor de 10 USD.

Cabe destacar que, si bien este juego de golf es gratuito, solo se puede realizar un tiro por día. En caso de querer realizar más tiros con el palo del golf, será necesario comprar con dinero real los tickets necesarios para poder seguir jugando.

¿Cómo descargar OneShot Golf si no está disponible en tu país?

Si no vives en los Estados Unidos, lo más probable es que no puedas descargar este juego desde la tienda de aplicaciones de Google. De igual forma, te recomendamos intentarlo, no pierdes nada pinchando en el enlace que te dejamos a continuación:

OneShot Golf Price: To be announced

En el caso de que te aparezca un mensaje en color rojo que dice “Este elemento no está disponible en tu país”, no te preocupes, puedes descargar el APK de OneShot Golf e instalar el juego en tu dispositivo móvil de igual manera.

Enlace | Descargar OneShot Golf APK

Es importante mencionar que la versión de OneShot Golf que te mostramos arriba está en formato XAPK, ¿qué quiere decir esto? Que no se puede instalar como cualquier otro APK. Si no sabes cómo instalar apps XAPK, pincha aquí.

¿Cómo conectarse a los servidores de OneShot Golf?

Si al momento de abrir el juego observas un mensaje de error, no te preocupes, es algo totalmente normal. El juego está bloqueado para otros países, ya que los servidores del mismo están ubicados en los Estados Unidos.

Para poder jugar al juego de golf en vivo que es viral en TikTok, tendrás que descargar una VPN. La misma te permitirá conectarte a los servidores del juego sin ningún tipo de complicación, siempre y cuando selecciones un servidor norteamericano dentro de la VPN.

Sin mucho más que añadir al respecto, si nunca has descargado una VPN, o bien no sabes cómo utilizarla, te recomendamos descargar alguna de estas VPN para Android.