Al igual que en muchos juegos de lucha, en Injustice: Gods Among Us debes cumplir con ciertos objetivos para desbloquear personajes. Sin duda alguna, esto puede convertirse en un dolor de cabeza si no tienes un poco de ayuda. Por esta razón, te explicaremos cómo desbloquear todos los personajes extra de Injustice: Gods Among Us.

Injustice: Gods Among Us está protagonizado por héroes y villanos de DC Comics. La historia se ubica en un universo alternativo, donde Superman se vuelve un dictador y forma un nuevo orden mundial llamado el Régimen. Sin duda alguna, es un título que no puede faltar en el móvil de alguien que ame los superhéroes.

¿Qué hacer para desbloquear todos los personajes extra de Injustice: Gods Among Us?

Ojo, es necesario destacar que algunos personajes de Injustice: Gods Among Us se desbloquean mediante pagos con dinero real. Pero sea como sea, te explicaremos cómo desbloquear todos los personajes que se pueden obtener sin pagar ni un centavo. Échales un ojo y desbloquea el que más te guste:

Brainiac : termina el modo campaña con cualquier personaje.

: termina el modo campaña con cualquier personaje. Catwoman : descarga Injustice Mobile para iOS o Android y enlaza a tu cuenta de juego.

: descarga Injustice Mobile para iOS o Android y enlaza a tu cuenta de juego. Darkseid : se puede desbloquear a través del modo desafío. También aparece al azar en el Paquete de refuerzo de desafío, en los Paquetes de refuerzo de desafío especial o como una recompensa aleatoria durante los desafíos de otros personajes.

: se puede desbloquear a través del modo desafío. También aparece al azar en el Paquete de refuerzo de desafío, en los Paquetes de refuerzo de desafío especial o como una recompensa aleatoria durante los desafíos de otros personajes. Flash Reverso : un aspecto de flash que puedes obtener comprando la edición Ultimate o pagando 6000 cristales en la tienda.

: un aspecto de flash que puedes obtener comprando la edición Ultimate o pagando 6000 cristales en la tienda. Grid : está disponible como un aspecto alternativo de Cyborg. Se desbloquea vinculando la edición móvil del juego con la edición de consola de Injustice: Gods Among Us.

: está disponible como un aspecto alternativo de Cyborg. Se desbloquea vinculando la edición móvil del juego con la edición de consola de Injustice: Gods Among Us. Jay Garrick : consigue 6000 cristales y disfruta este otro aspecto de Flash. También puede aparecer como recompensa al azar.

: consigue 6000 cristales y disfruta este otro aspecto de Flash. También puede aparecer como recompensa al azar. John Stewart : skin de Linterna Verde que se consigue por 6000 cristales en la tienda del juego. Está desbloqueado desde el principio si compras la edición Ultimate.

: skin de Linterna Verde que se consigue por 6000 cristales en la tienda del juego. Está desbloqueado desde el principio si compras la edición Ultimate. Freeze : consíguelo por 6000 cristales en la tienda, también lo puedes obtener como recompensa si tienes suerte en alguno de los eventos del Multiverso.

: consíguelo por 6000 cristales en la tienda, también lo puedes obtener como recompensa si tienes suerte en alguno de los eventos del Multiverso. Power Girl : se obtiene al comprar la edición Ultimate o Digital Deluxe, pero este skin de Supergirl también está disponible en la tienda por 6000 cristales.

: se obtiene al comprar la edición Ultimate o Digital Deluxe, pero este skin de Supergirl también está disponible en la tienda por 6000 cristales. Vixen: skin alternativo de Cheetah que cuesta 6000 cristales en la tienda del juego.

Y tú, ¿cuál de todos los personajes extra de Injustice: Gods Among Us quisieras probar?