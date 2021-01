Si te gustan los juegos del tipo endless runner, pero con un toque distinto, Dashing Mariachis es un nuevo juego que llega a Google Play Store y que sin lugar a dudas deberías probar. El mismo mezcla aventura y música de una forma muy peculiar, algo así como una especie de Mario Bros con pequeños destellos de Geometry Dash por así decirlo.

Dashing Mariachis: frescura dentro de un género muy repetitivo

Dicen que “lo que está roto no se debe arreglar”, pues si una fórmula funciona no es necesario cambiarla. Esto parece que no fue tomado literalmente por los desarrolladores de este juego, ya que Dashing Mariachis ofrece una jugabilidad conocida pero distinta.

El objetivo dentro de este juego es muy simple de entender: se deben esquivar todos los objetos que van apareciendo en el camino, como así también recolectar los diferentes ítems para poder sumar puntos. A medida que se superen los más de 100 niveles que ofrece el juego, se pueden gastar todos esos puntos obtenidos para comprar atuendos, mejoras y nuevos personajes.

Descargar Dashing Mariachis para Android

De momento, Dashing Mariachis solo está disponible para tablets y móviles Android. Se espera que el mismo llegue a iOS en las próximas semanas, aunque los desarrolladores aún no han anunciado una fecha estimada sobre cuándo estará disponible en App Store.

Los requisitos mínimos que debe tener el dispositivo móvil para poder ejecutar el juego son estos:

Sistema operativo : Android 4.4 o superior.

: Android 4.4 o superior. Almacenamiento interno: 150 MB de espacio libre como mínimo.

Cabe remarcar que hay algunos usuarios que experimentaron problemas con Dashing Mariachis al momento de instalarlo y ejecutarlo. El problema está afectando únicamente a los usuarios de Android 10, los cuales no pueden jugar el juego si la red de datos no funciona. Si experimentas este problema, puedes solucionarlo pinchando aquí.

Sin mucho más que añadir al respecto, te dejamos el enlace de descarga de este juego al final de este párrafo. Recuerda que debes cumplir con los requisitos mínimos para poder instalarlo en tu dispositivo móvil Android.