Tower of Fantasy, o «ToF» para los amigos, es uno de los juegos más populares del momento. A pesar de su falta de personalidad propia, pues copia descaradamente a Genshin Impact en muchos aspectos, al MMO con elementos gacha le está yendo bastante bien en el mercado y ha logrado formar una gran comunidad de jugadores tanto en Japón y China (el principal mercado de este tipo de juegos) como en Estados Unidos y Europa (donde suelen triunfar otro estilo de videojuegos).

Si bien Tower of Fantasy aún no se acerca a los números de Genshin Impact, el reporte de ganancias tras sus primeras semanas de vida en Occidente prevé un futuro prometedor. Y es que, según un informe de la firma Sensor Tower (especialista en métricas de apps y juegos móviles), Tower of Fantasy ha ganado una importante cantidad de dinero en poco tiempo. ¿Quieres saber cuánto exactamente? Enseguida te contamos.

Tower of Fantasy recaudó más de 34 millones de euros en solo 2 semanas

Tal como puedes leer en el título, Tower of Fantasy generó 34 millones de dólares (que al cambio actual serían 34 millones de euros) en apenas dos semanas. Y lo más impresionante es que casi la mitad de la recaudación (el 42,1% o 14,31 millones de dólares) viene de Japón donde ha roto récords de ingresos y está claro que ha gustado muchísimo. Por cierto, Estados Unidos solo aporta el 18,2% de los ingresos totales del juego.

Si bien el juego ha generado mucho más dinero en Japón que en Estados Unidos, realmente ha sido más descargado en el país norteamericano (14,1% vs. 10,7% de las descargas totales). Sin embargo, esto en realidad es normal si consideramos que la población de EE.UU. es mucho más grande que la del país nipón. De hecho, si tomamos en cuenta la relación cantidad de habitantes / descarga, en Japón Tower of Fantasy ha llamado más la atención que en Estados Unidos.

Además, Tower of Fantasy ha vuelto a demostrar que los japoneses son más propensos a gastar dinero en juegos gacha que los americanos. Los ingresos por descarga del juego en Japón fueron de 21 dólares, mientras que en EE.UU. fueron de 7 dólares. ¡Los japoneses gastan tres veces más!

Por último, cabe aclarar que estos datos fueron recopilados por Sensor Tower desde el 11 hasta 24 de agosto de 2022. En fin, coméntanos… ¿te sorprende el éxito de ToF o era algo que esperabas?