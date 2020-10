¿Quieres sorprender a todos tus amigos en Among Us? Pues entonces este truco que te mostramos aquí te vendrá como anillo al dedo. En esta guía te explicaremos paso a paso qué es lo que tienes que hacer para poder desbloquear todos los sombreros de forma gratuita.

¿Cómo conseguir todos los sombreros en Among Us?

Antes de que te mostremos el tutorial en cuestión, te recomendamos chequear cuáles son los mejores ajustes para jugar Among Us con tus amigos. Por otro lado, es importante que estés conectado a Internet para que el siguiente método funcione de forma perfecta:

Lo primero que tienes que hacer es cerrar Among Us , si es que estás jugando claro está.

Una vez cerrado el juego, tendrás que ingresar en los Ajustes de tu dispositivo móvil Android.

Dentro de la Configuración de tu móvil o tablet, tendrás que pinchar sobre la opción que dice Sistema .

Por consiguiente, deberás pinchar en Fecha y hora.

Desactiva la opción que dice Usar la hora de la red .

Una vez desactivada la hora "automática", deberás pinchar sobre la opción que dice Fecha .

Ingresa la siguiente fecha: 31 de octubre de 2019, y luego pincha en Aceptar.

Cuando hayas terminado el último paso, y tu móvil muestre la fecha que has seleccionado, deberás abrir Among Us y realizar este otro tutorial:

Conseguir todos los sombreros en Among Us 1 de 5

Dentro de Among Us, deberás pinchar sobre la opción que dice Local .

. Pincha en Crear partida .

. Desplázate por la pantalla y ubícate al lado del ordenador. Cuando estés cerca del PC, deberás pinchar sobre el mismo.

Se desplegará el menú de personalización del personaje, pincha en la categoría que dice Sombrero .

. Si has realizado todos los pasos de forma correcta, podrás ver todos los sombreros desbloqueados.

Teniendo todos los sombreros en tu haber, deberás tratar de reducir el lag en Among Us, pues a veces cuando se tiene más de 170 de ping el truco podría volver a bloquearse de forma automática.

¿Este truco funciona en Among Us para PC?

Si bien el cambio de fecha en un PC con Windows es muy distinto al que se debe llevar a cabo en Android, el procedimiento en sí es exactamente el mismo. En pocas palabras, se debe poner la siguiente fecha: 31/10/19 en los ajustes de hora y fecha valga la redundancia.

Cabe mencionar que una vez desbloqueados todos los sombreros, se debe volver a poner la fecha correcta tanto en Android como en PC, pues si se juega con una fecha errónea, el juego podría cerrarse solo o presentar algún tipo de error al unirse a una partida.