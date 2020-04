Los juegos de estrategia en tiempo real (ETR) tienen una base de fanáticos muy importante en los móviles, especialmente porque los controles táctiles facilitan mucho el manejo de personajes y acciones en este género. Clash Royale y Clash of Clans son los reyes del género, pero hay decenas de juegos de estrategia en Android.

Ahora, Feral Interactive acaba de anunciar que pronto añadirá un juego mítico del género a Android. Company of Heroes acaba de ser anunciado, y prometer traer todo lo que lo convirtió en una leyenda a tu móvil.

Company of Heroes, uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real, llegará a Android

En un comunicado de prensa presentado hoy 7 de abril, Feral Interactive asegura que está trabajando en portar Company of Heroes a móviles. Este videojuego ya fue modificado para convertirse en una versión para iPad, pero ahora quiere dar un salto a pantallas más pequeñas.

La historia detrás de Company of Heroes es la conocida Segunda Guerra Mundial, e inicia con la invasión a Normandía, durante el famoso día D. A partir de ahí, acompañarás a los personajes hasta el final de la guerra, reviviendo momentos cruciales de aquel conflicto mundial.

El objetivo de Feral Interactive es que todos puedan disfrutar de este fabuloso juego en cualquier lugar. Para ello, han rehecho todo el juego desde cero, optimizándolo para smartphones. Además, la interfaz gráfica y los controles tácticos han sido rediseñados para que puedas llevar a cabo tus mejores tácticas de batalla de forma más cómoda.

Originalmente desarrollado por Relic Entertainment, la versión para Windows de Company of Heroes es quizás uno de los mejores RTS que jamás se haya creado. En él, te pondrás al mando de dos compañías militares estadounidenses, y tendrás que avanzar mientras destruyes a las tropas enemigas. Sin embargo, la tarea no es fácil y tendrás que gestionar tus recursos y pensar muy bien todos tus movimientos.

Company of Heroes estará disponible muy pronto, y sin microtransacciones

Feral Interactive no ha dado una fecha exacta sobre el lanzamiento de Company of Heroes para móviles. No obstante, aseguran que llegará hacia finales de año, y que estará disponible tanto en la Play Store de Android, como en la AppStore de iOS.

Así, también señalan que el simulador bélico no tendrá microtransacciones en su interior, pero el juego costará 14,99 euros al momento de su lanzamiento. Una cifra un poco alta para un juego de móviles, aunque Company of Heroes lo vale.

Como dato extra, Feral Interactive también anunció que todos los que hayan pagado la versión para iPad de Company of Heroes, tendrán acceso a la versión móvil sin ningún tipo de gasto adicional. Por su puesto, esto solo aplicará para una misma ID de Apple.