La última actualización que recibió uno de los juegos más jugados en Android, Free Fire, añadió una interesante función que no ha sido descubierta por todos los jugadores, ¿cuál? La que permite canjear códigos para obtener recompensas.

¿No estabas enterado de esta función? No te preocupes, aquí te vamos a explicar cómo usar los códigos para obtener premios, como así también dónde tienes que entrar para poder encontrarlos.

¿Cómo se usan los códigos de Garena Free Fire?

A diferencia de otros juegos del estilo Battle Royale, en Garena Free Fire los códigos no se pueden introducir en la propia aplicación, es necesario ingresar al sitio web creado por los desarrolladores para poder introducir ese tipo de códigos. Si no sabes cómo usarlos, no te preocupes, a continuación te mostramos los pasos que debes realizar:

Lo primero que debes hacer es ingresar en el sitio web de canje de recompensas de Free Fire.

Ya dentro del sitio en cuestión, deberás iniciar sesión con tu cuenta de Free Fire .

. Por consiguiente, deberás ingresar el código que quieres canjear.

que quieres canjear. Una vez puesto el código, tendrás que pinchar sobre la opción que dice Confirmar.

Es importante mencionar que debes respetar las mayúsculas que se muestran en el código que quieres canjear. Si no respetas las mayúsculas de las letras que aparecen en el código, no podrás recibir los premios en tu cuenta de Garena Free Fire.

¿Dónde se consiguen los códigos para Garena Free Fire?

Hay sitios web que se encargan de juntar todos estos códigos para que cualquier usuario de Free Fire los pueda utilizar, aunque es necesario mencionar que a veces esos códigos no funcionan, ¿por qué? Porque están dirigidos a un país en específico. De igual forma, puedes ingresar en los sitios que te dejamos a continuación para descubrir nuevos códigos:

En las cuentas oficiales de Twitter y Facebook de Free Fire (las dos primeras que te mostramos en la lista) suelen publicar códigos casi de forma semanal. Te recomendamos seguir esas cuentas para no perderte ningún código promocional. Por otro lado, también puedes ingresar en Sportskeeda para ver todos los códigos recopilados en un solo lugar.

¿Cómo puedo saber si he recibido las recompensas del código canjeado?

Si bien la página web de canje de códigos te muestra si el código ha sido canjeado correctamente, será necesario que abras el juego para que puedas ver cuáles han sido las recompensas que has obtenido.

Las recompensas varían según el código, por lo que a veces puedes recibir nuevos skins de armas, trajes, o incluso gemas y premios que te servirán para completar los objetivos del pase de batalla de Free Fire.

Sin mucho más que añadir, te recomendamos darle un vistazo al artículo en donde te mostramos los 10 mejores trucos para ganar en Free Fire, trucos que te convertirán en el mejor jugador de todas las partidas.