En Supercell están de fiesta, pues la compañía está celebrando el aniversario de dos de sus juegos más populares: Clash of Clans y Clash Royale. Para poder integrar a toda la comunidad, no solo han lanzado nuevos eventos y desafíos en Clash Royale, también han añadido una pequeña máquina recreativa en las aldeas de todos los jugadores de Clash of Clans.

Si no has encontrado esta pequeña máquina recreativa, o bien no le has prestado intención, déjanos decirte que estás perdiendo algo muy pero muy chulo. En pocas palabras, dentro de esta máquina recreativa se encuentran dos minijuegos ocultos del tipo arcade a los que cualquier jugador puede acceder.

¿Te interesa saber cómo jugar a esos minijuegos en Clash Royale? Si tu respuesta es “sí”, estás en el lugar indicado. Aquí te vamos a mostrar en muy pocos pasos todo lo que tienes que hacer para poder jugarlos, ¿te lo piensas perder?

Así puedes jugar a los 2 minijuegos ocultos de Clash of Clans

Antes de que te mostremos el tutorial que deberás seguir, es importante mencionar que el juego debe estar actualizado. Si no has descargado la última versión de Clash Royale en tu móvil, te recomendamos actualizar el videojuego manualmente desde Google Play Store o App Store.

Cómo jugar a los juegos ocultos de Clash of Clans 1 de 3

Lo primero que tienes que hacer es abrir el juego Clash of Clans . Una vez dentro del mismo, deberás buscar la pequeña máquina recreativa y pinchar sobre ella (la misma suele ubicarse a los costados del mapa).

. Una vez dentro del mismo, deberás (la misma suele ubicarse a los costados del mapa). Dentro de la máquina recreativa, observarás dos juegos. El primero de ellos se llama “Clash”, mientras que el segundo lleva el nombre de “Clash Dash”.

Vale añadir que estos juegos requieren de 120 MB de espacio libre en el almacenamiento interno del dispositivo móvil.

Clash y Clash Dash, los minijuegos de Clash of Clans

Si ya has podido acceder a ellos, pero aún no los has probado, déjanos decirte de qué tratan. El primero de ellos, Clash, es un título de plataformas en donde deberás controlar a un bárbaro. A medida que logres avanzar por los distintos niveles, podrás hacerte con premios, habilidades especiales y muchas otras cosas más.

Por otro lado, Clash Dash es una especie de Mario Kart en donde podrás jugar carreras un tanto raras. Con un total de 6 personajes disponibles, tendrás la posibilidad de competir contra la CPU para intentar quedar en primer lugar.

Sin nada más que agregar al respecto, si estás dando tus primeros pasos en el mundo de Clash of Clans, te recomendamos echarle un vistazo a esta guía para estrategas, ¡te permitirá tener la mejor aldea!