Si eres fan de los videojuegos de acción y aventura, seguro que conoces la saga GTA, una de las más populares y exitosas de la historia. Pues bien, ahora tienes la oportunidad de disfrutar de tres de sus entregas más emblemáticas en tu dispositivo móvil o tablet, gracias a Netflix.

GTA Trilogy es una colección que incluye las versiones remasterizadas de GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas, tres juegos que marcaron un antes y un después en el género de los sandbox. Con gráficos mejorados, controles adaptados a las pantallas táctiles y nuevas funciones, podrás revivir las aventuras de estos clásicos en cualquier lugar.

Aquí te contamos cómo descargar GTA Trilogy gratis para Android, iPhone o iPad con Netflix. ¡Vamos allá!

Dónde descargar GTA Trilogy gratis en Android o iOS con Netflix

Para descargar GTA Trilogy gratis en Android o iOS con Netflix, solo necesitas tener una suscripción activa al servicio de streaming. No importa el plan que tengas contratado, ya que esta oferta es válida para todos los usuarios de Netflix. Eso sí, ten en cuenta que si no renuevas la suscripción, no podrás seguir jugándolos.

El proceso para descargar GTA Trilogy gratis en Android o iOS con Netflix es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:

Abre la app de Netflix en tu móvil o tablet y accede a tu perfil.

en tu móvil o tablet y accede a tu perfil. Busca la sección « Juegos » en el menú inferior y pulsa sobre ella.

» en el menú inferior y pulsa sobre ella. Verás una lista de juegos disponibles para descargar, entre los que se encuentra la trilogía de GTA. Pulsa sobre el icono del juego que quieras descargar (GTA III, GTA Vice City o GTA San Andreas).

(GTA III, GTA Vice City o GTA San Andreas). Se abrirá una página con información sobre el juego, como su tamaño, su clasificación por edades o su descripción. Pulsa sobre el botón « Instalar juego «.

«. Te redireccionarán a la tienda de apps de tu móvil donde está el juego. Allí, presiona en Instalar .

. Una vez descargado el juego, podrás abrirlo desde la app de Netflix o desde el icono en tu dispositivo .

. ¡Eso es todo! Ya puedes disfrutar de GTA Trilogy gratis en tu móvil o tablet con Netflix.

Una forma más rápida de descargar estos juegos es buscándolos directamente desde la Play Store o la App Store. Para facilitarte la tarea, aquí te dejamos los cajetines de descarga directa:

Cómo descargar GTA Trilogy en Android e iOS si no tienes Netflix

Cabe aclarar que GTA Trilogy no es exclusivo de Netflix. También puedes descargar esta trilogía de juegos remasterizados sin ser suscriptor de la plataforma, pero tendrás que pagar 19,99 € por cada uno:

Considerando que son juegos que ya tienen más de 20 años en el mercado y la baja calidad de estas remasterizaciones, nos parece un precio excesivo. Lo ideal sería pillarlos en una oferta si no quieres pagar Netflix para jugarlos, por lo que te recomendamos usar la app Play Deals para estar al pendiente de las rebajas.