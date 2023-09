En el mundo de FIFA Mobile, cientos de apasionados jugadores se congregan cada día para demostrar sus habilidades en el campo virtual. Para muchos, la clave del éxito radica en tener suficientes monedas para construir un equipo de ensueño y alcanzar la gloria en el terreno.

No obstante, este desafío no es tan sencillo como parece, ya que te enfrentarás a un arduo trabajo para conseguir monedas infinitas en FIFA Mobile. Contrario a lo que puedas creer, estas monedas no solo te brindarán acceso a los mejores jugadores y equipos, sino que también te permitirán mejorar tus escuadras para llegar a la cima de la competición.

Si estás decidido a fichar a tus jugadores favoritos, elevar el nivel de tu equipo y acumular monedas de manera legítima, entonces te invitamos a mantener tus ojos en la pantalla. A continuación, te presentamos diversas estrategias para obtener monedas en FIFA Mobile sin infringir las reglas del juego. ¡Vamos a ello!

¿Cómo tener muchas monedas en FIFA Mobile?

Cuando se trata de disfrutar el juego al máximo, las monedas son tu pase de oro para la gloria virtual. Pero, ¡cuidado! En este viaje, hay sitios web y aplicaciones que intentan jugar sucio con trucos y hacks que pueden poner en peligro tu cuenta y tus logros. Pero no te preocupes, aquí estamos para ser tus guías confiables en esta odisea futbolística.

Hemos recopilado las formas más seguras y honestas de conseguir muchas monedas en FIFA Mobile. Así que prepárate para desbloquear el éxito sin romper las reglas del juego y mantener tu integridad en el mundo digital del fútbol.

Participa en los eventos en directo

Los eventos diarios son un pilar fundamental para conseguir monedas en FIFA Mobile sin gastar ni un solo euro. ¡Así como lees! La ventaja es que EA Games de forma diaria ofrece eventos de prueba no solo para que demuestres tus habilidades, sino también para acumular monedas gratis.

Ten en cuenta que algunos eventos están distribuidos por país y región, así que echa un vistazo a tus opciones y comienza a ganar.

Comprar y vender jugadores

La compraventa de jugadores es una habilidad que puede resultar en ganancias considerables. Una estrategia efectiva es comprar jugadores jóvenes a precios bajos y, con el tiempo, venderlos a un precio mucho mayor cuando su rendimiento mejore. Esta táctica te ayudará a aumentar tus ingresos gradualmente.

Con esto no queremos decir que tendrás monedas infinitas de la noche a la mañana, ya que esto lleva algo de tiempo. Por ejemplo, trata de comprar jugadores que se encuentren en un rango medio/bajo y no excedas mucho tu presupuesto.

Ahora, como lo haría un entrenador en la vida real, trabaja con el jugador y evalúa su rendimiento, y si supera tus expectativas, con el tiempo podrás recuperar tu inversión y venderlo a 3 veces su valor.

Jugar temporadas completas

Si superas el nivel 8 desbloquearás una opción que te permite ganar más monedas en FIFA Mobile. Y es que jugar temporadas completas se convierte en una estrategia lucrativa que puede catapultarte hacia la riqueza.

Por ejemplo, si eres un jugador novato con un equipo modesto y un puñado de monedas en tu cuenta, podrás centrarte en jugar temporadas completas de manera constante y disciplinada.

Cada vez que completes una temporada, el sistema te otorgará una cantidad moderada de monedas y subirás de nivel. Gracias a esto tendrás un equipo formidable y suficientes coins para hacer frente a las necesidades de tu equipo, como contratar entrenadores de élite o comprar jugadores en el mercado.

Como verás, estos trucos te brindan una ventaja especial para conseguir monedas infinitas en FIFA Mobile. Sigue cada uno de estos consejos y alcanza la victoria sin gastar ni un solo céntimo.

Y, por supuesto, recuerda que este popular juego pronto dejará de llamarse FIFA, y su nuevo nombre será EA Sports FC Mobile. Así que mantente al tanto de todas las noticias y actualizaciones relacionadas con esta transición.