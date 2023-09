¿Necesitas mejorar tu aldea de Clash of Clans? Si estás corto de oro y elixir, dos recursos importantísimos dentro de este videojuego de Supercell, pues déjanos decirte que no necesitarás abrir tu cartera para poder conseguirlos.

Gracias a la colaboración entre Clash of Clans y Chess, se ha lanzado un nuevo evento en el que se regala muchísimo oro y elixir. Para poder participar del mismo solo se necesita disponer de una conexión a Internet, y entrar en el sitio web creado por Supercell para completar los 3 puzles que entregan estos premios.

Si sabes jugar al ajedrez, completar estos 3 puzles te será extremadamente sencillo, pues deberás realizar una serie de movimientos para capturar a la reina, hacer jaque mate, como así también capturar al alfil.

En caso de que no sepas jugar al ajedrez, ¡no te preocupes! Aquí hemos encontrado un truco que te permitirá hacerte con estas enormes cantidades de elixir y de oro en un abrir y cerrar de ojos.

¿Cómo conseguir 1.75 millones de oro y de elixir de forma gratuita en Clash of Clans?

Al igual que en Clash Royale, juego que también se ha sumado a este evento y que permite conseguir hasta 1.75 millones de oro gratis, tendrás que acceder al sitio web creado por Supercell para poder obtener estas enormes cantidades de oro y elixir para Clash of Clans.

Si por algún extraño motivo no has encontrado esa página web, te aconsejamos seguir al pie de la letra todos los pasos que te vamos a mostrar a continuación. Eso sí, deberás tener una cuenta en Clash of Clans para poder reclamar estos premios.

El primer paso que deberás realizar, es entrar en el sitio web Clash Chess. Cuando estés allí, tendrás que pinchar sobre la opción que dice “Ok, Got it” para poder participar del evento.

Luego, deberás mover las piezas para poder ganar la partida . Si no sabes jugar al ajedrez, te invitamos a que sigas leyendo nuestro artículo, pues vamos a mostrarte las soluciones de esos tableros.

Cuando ganes las partidas, podrás pulsar sobre el botón que dice "Clash of Clans", esto te permitirá reclamar los premios dentro del juego.

Cabe remarcar que las recompensas solo se pueden reclamar una vez. En otras palabras, podrás conseguir hasta 1.75 millones de elixir y 1.75 millones de oro, siempre y cuando ganes las partidas.

Soluciones para conseguir 1.75 millones de oro y 1.75 millones de elixir en Clash of Clans ajedrez

Si aún no has podido reclamar estos premios porque no sabes jugar al ajedrez, ¡no te preocupes! Aquí te vamos a brindar 3 enlaces, como así también sus respectivas soluciones, para que puedas reclamar estas enormes cantidades de elixir y de oro.

Soluciones al ajedrez de Clash of Clans 1 de 3

Básicamente, deberás entrar en los enlaces que te dejamos en la lista de puntos, y realizar los movimientos que se observan en las imágenes. Si efectúas esos movimientos de forma correcta, obtendrás los respectivos premios.

Por último, pero no por eso más importante, aprovechamos este tema para recordarte que también puedes conseguir gemas gratis en Clash Royale, truco al que sin lugar a dudas deberías echarle un vistazo.