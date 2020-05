Todos los cambios de balance de la temporada 11 de Clash Royale

¿Eres amante de Clash Royale? Entonces esto te va a interesar porque ya conocemos cuáles serán los cambios de balance de la temporada 11 de Clash Royale. Desde ya te decimos “ve diciéndole adiós a las chozas” porque las han debilitado tanto que ya no tendrá sentido que las uses en tus mazos.

Esto llama bastante la atención, ya que en la temporada pasada la Choza de duendes obtuvo una mejora y fue muy bien recibida por la comunidad. De hecho, esta carta estuvo dentro de los 5 mejores mazos de la temporada 10 de Clash Royale.

En todas las temporadas Clash Royale realiza un ajuste a varias de sus cartas. ¿Cuáles son esas cartas? En ocasiones son unas que estaban tan fuertes que todos los usuarios del juego sacaban provecho de ellas, pero en otras oportunidades es todo lo contrario, cartas tan débiles que las mejoran para que vuelvan a ser utilizadas.

En esta oportunidad Supercell ha ajustado a 11 cartas dentro del cambio de balance de la temporada 11 de Clash Royale. Acá tenemos cartas que eran bastante usadas como otras que se veían muy de vez en cuando. Así que muy atento a lo que te mostraremos porque, quizás, alguna de ellas esté en tu mazo actual:

Como puedes ver las chozas son las cartas más afectadas dentro de este cambio de balance. Esta debilitación significa menos duración en el campo, ya que tienen menos puntos de vida, como también que una simple Bola de fuego las destruya por completo.

— Legendaray (@LegendarayCR) May 1, 2020