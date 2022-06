BTS, mejor conocidos en su natal Corea del Sur como Bangtan Sonyeondan, es el grupo musical que más impacto ha causado en la industria en los últimos años. Su éxito no conoce fronteras ni idiomas, y ahora que han decidido tomarse un descanso como agrupación, toca disfrutarlos de otras maneras. Sus canciones siempre las podrás escuchar, pero si quieres la experiencia BTS definitiva, debes probar su nuevo juego oficial para móviles.

Se trata de BTS Island: In the SEOM, un juego para Android e iOS que va de resolver puzles sencillos con los míticos integrantes de la agrupación surcoreana. Tiene un diseño artístico muy guay estilo Animal Crossing, por lo que de seguro es un juego muy relajante y entretenido para pasar el rato.

Así es BTS Island: In the SEOM, un juego sencillo de puzles con tu agrupación coreana favorita

BTS Island: In the SEOM es un juego de puzle como Candy Crush que consiste en mover objetos en un tablero para juntar a al menos tres del mismo tipo y así eliminarlos para ganar puntos. Es una mecánica muy básica, pero que funciona, no importa cuántos juegos la tengan.

Eso sí, el juego no se queda ahí. En BTS Island: In the SEOM hay una historia y misiones que debes ir completando, las cuales involucran a cada miembro del grupo mientras viven sus días en un paraíso tropical.

Ganar en los puzles también te permitirá obtener cosméticos para personalizar y vestir a los integrantes de BTS como tú quieras. Incluso, podrás decorar la isla donde están los BTS, al más puro estilo de Animal Crossing. Por cierto, detalle no menor: el juego incluye soundtrack oficial de BTS y fotos reales de los integrantes de la banda.

Descarga BTS Island: In the SEOM para Android o iOS

Este juego es gratuito, pero no del todo. Puedes jugarlo gratis, pero ofrece micropagos que van desde 1 € hasta 100 €. Puedes descargarlo para tu Android, iPhone o iPad desde los siguientes cajetines de descarga.