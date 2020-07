Si utilizas TikTok de seguro que ya has visto algún vídeo del juego que está marcando tendencia dentro de la red social, ¿cuál? Beat Blade. Este juego ya ha sido utilizado en más de 10 millones de challenges, y muchos de esos vídeos corresponden a España, Chile y México. Si hasta el momento no has visto ninguno de estos challenges, como así tampoco no sabes de qué va el mismo, sigue leyendo que aquí te lo explicamos en detalle.

¿Por qué Beat Blade está marcando tendencia en TikTok?

Los challenges en TikTok son los que mantienen con vida a esta red social que va creciendo a pasos agigantados, y a pesar de que ya son miles los que se han realizado, la comunidad sigue teniendo ideas brillantes para que el contenido nunca se termine.

Pero, son pocos los challenges que se hacen basándose en juegos de móviles, ya que es bastante complicado incluir a un videojuego dentro de un challenge para que este se haga viral, algo que ha logrado Beat Blade de forma inesperada y sin ningún tipo de incentivo por parte de los desarrolladores del mismo.

Este desafío en cuestión, el cual puedes realizarlo desde TikTok, consiste en enviarle un mensaje de WhatsApp, Messenger o cualquier otra app de mensajería un tanto “provocador” a alguien, para luego no contestarle más. Una vez enviado el mensaje, se debe jugar a Beat Blade mientras esa persona responde los mensajes. En pocas palabras, el objetivo es hacer “enfadar” a la otra persona y dejar que hable sola mientras nos disponemos a jugar el juego.

¿De qué va Beat Blade?

No hay mucha ciencia al momento de jugar Beat Blade, ya que es un juego del estilo rítmico, parecido a Guitar Hero, en donde se deben golpear los bloques con el personaje mientras suena una canción de fondo. Eso sí, no es tan simple como parece, pues se deben esquivar todos los obstáculos que van apareciendo en la pantalla para poder llegar al final de cada nivel.

El juego dispone de más de 20 canciones de artistas conocidos mundialmente que puedes jugar las veces que quieras (no hace falta pagar por la app). Eso sí, Beat Blade está lleno de publicidad, por lo que cada vez que termines un nivel, o bien empieces uno nuevo, tendrás que ver un vídeo publicitario (puedes eliminar la publicidad comprando el juego).

Sin mucho más que añadir, es necesario aclarar que no hace falta hacer el challenge en TikTok para poder jugar a Beat Blade. Puedes descargar y disfrutar de este divertido juego sin la necesidad de tener que entrar a TikTok.