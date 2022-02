¿Te acuerdas del juego Asterix and Friends que salió en 2016? Si no, no te preocupes. El punto es que está de vuelta con una versión remasterizada para Android, iOS y PC. Hay que recordar que este juego de construcción de aldeas se lanzó inicialmente como un título flash para navegadores. La nueva versión, en cambio, utiliza el motor Unity para lucir y funcionar como un juego moderno, aprovechando de la mejor manera los recursos de tu dispositivo.

Y no solo eso. Esta actualización del juego más conocido del popular cómic añade una aldeana, nuevas misiones, viajes y mucho más. Ahora podrás visitar Córcega, España y Gran Bretaña, además de participar en divertidas narraciones inspiradas en los lugares y la historia del cómic. Echemos un vistazo más en profundidad a todo lo que ofrece Astérix y amigos.

Crea tu propia aldea gala en el mundo de Astérix y acaba con el ejército romano

En Astérix y amigos tu misión principal será construir tu propia Aldea, luego de que los romanos la hayan destruido. Para ello, contarás con la ayuda de todos los amigos de Astérix. Eso sí, el juego no solo va de construir. A veces tendrás que hacer frente al ejército romano, por lo que deberás seleccionar a tu equipo de guerreros y entrenarlos, fabricar armas y armaduras, preparar brebajes, entre otras cosas, para derrotar a Julio César y sus secuaces.

El título también tiene un componente online que te permite unirte a gremios o hacer el tuyo propio para luchar contra otros jugadores reales. Asimismo, Astérix y amigos cuenta con un mundo relativamente grande que explorar con muchas misiones y recompensas con las cuales podrás fortalecer tu poder de construcción y de lucha. Las misiones se dividen en cinco etapas, cada una con nueve emocionantes capítulos.

Descarga gratis Astérix y amigos para Android o iOS

Astérix y amigos es un título gratuito, pero incluye compras dentro totalmente opcionales. De hecho, puedes desactivar estos micropagos en los ajustes del juego. Otra cosa que debes saber es que Astérix y amigos requiere obligatoriamente estar conectado a Internet para poder jugar. Es decir, no es un juego sin Internet. Si aun así te interesa, aquí abajo tienes los cajetines de descarga para Android e iOS.