La actualización de F1 Clash – temporada 2022 ya está disponible para jugar desde el 10 de mayo. Y como algunos ya saben, esta es una de las actualizaciones más esperadas para los amantes de la Fórmula 1. ¿Qué fanático de las carreras no amaría ser un mánager de la fórmula 1? Si estás leyendo este artículo es porque seguramente tú eres uno de ellos.

En esta nueva temporada de F1 Clash, podrás disfrutar de un realismo en la gestión de carreras que seguramente nunca habías visto en un juego para smartphone de coches, ni siquiera en el F1 Clash del año pasado. La administración de los neumáticos, la fiabilidad y el tipo de piloto que tengas en tu monoplaza, afectará el rendimiento de las carreras que disputarás.

Si quieres saber más de las novedades que trae la nueva temporada de F1 Clash, no dejes de leer el resto del artículo, ¡te sorprenderás con todas las novedades y recompensas que puedas ganar!

