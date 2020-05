La temporada 6 de Call of Duty Mobile ya está disponible para Android e iOS y, como de costumbre, nos trae varias novedades interesantes. Específicamente, esta última actualización del popular shooter en tercera persona incluye dos nuevos mapa, tres nuevos modos de juegos para el multijugador y dos nuevas armas, así como nuevos eventos y torneos. También se ha optimizado el juego con algunas cambios en la interfaz y en el equilibrio de las armas.

A continuación, repasamos de manera detallada qué incluye la temporada 6 de COD Mobile. ¡Vamos allá!

Estas son las novedades de la temporada 6 de Call of Duty Mobile

Oficialmente, la temporada 6 de COD Mobile recibe el nombre de Once Upon a Time in Rust y pretende llevarnos al viejo oeste. En consonancia con la temática, esta nueva temporada incluye un nuevo mapa llamado Saloon, que estará disponible a mediados de mayo, donde podrás disputar duelos 1v1 o 2v2 para ver quién es el pistolero más hábil del salvaje oeste. Con este mapa también se añaden los personajes Cowboy Ghost y Seraph Desperada, muy afines a la temática.

Sin embargo, el nuevo mapa que más gustará a los fans de la franquicia es Rust, que proviene de Modern Warfare 2. Este mapa ya está disponible en varios modos de juego multijugador, destacando por ser limitado en espacios e ideal para los francotiradores. De hecho, para aprovechar mejor este mapa también se ha añadido un rifle de francotirador Outlaw, la bomba Cyro y la arma Wild West MSMC, las cuales se obtienen como recompensas del pase de batalla o de eventos (en el caso de la bomba).

Asimismo, cabe acotar que con el pasa de batalla gratuito de esta temporada los jugadores pueden recibir la habilidad Aniquilador. Por otra parte, otro cambio añadido al pase de batalla es que ahora no tendrás que realizar tareas para recibir puntos de experiencia. Con solo jugar a los modos multijugador, Battle Royale, entre otros, recibirás XP de puntos de batalla.

Nuevos modos de juegos, eventos y torneos

Los tres nuevos modos de juego que estrena la temporada de COD Mobile son:

Captura la bandera : disponible en los mapas Rust, Crossfire, Crash, Raid, Hijacked, y Standoff.

: disponible en los mapas Rust, Crossfire, Crash, Raid, Hijacked, y Standoff. Duelo 1v1 : disponible en los mapas Saloon y Killhouse.

: disponible en los mapas Saloon y Killhouse. Baja confirmada: disponible en los mapas Standoff, Crash, Raid, Summit, Cage, Takeoff y Meltdown.

Además, esta nueva temporada nos trae variedades novedades con respecto a los eventos. Y es que la interfaz de la eventos fue renovada y ahora solo muestra cuatro categorías (destacados, estacional, diario y más), mostrando una mayor variedad de niveles de desafío, así como recompensas más atractivas. Los dos nuevos eventos de esta temporada son Gold Rush y Rust the Dust.

Con respecto al Battle Royale, se ha incluido una nueva clase llamada Poltergeist y una nueva habilidad de los helicópteros que les permite realizar un destello para cegar a los lanzadores de cohetes.

Por último, lo más emocionante de esta temporada 6 es que traerá el torneo Call of Duty Mobile World Championship 2020. Dicha competición ya ha comenzado y en ella pueden participar los jugadores clasificados como veteranos o superiores, que si avanzan a la etapa 2 tendrán que aliarse con otros jugadores para seguir participando. Los premios van desde recompensas valiosas en el juego hasta grandes cantidades dinero real.

Recuerda que, para disfrutar de esta y todas las novedades de la temporada de COD Mobile, debes actualizar el juego.

