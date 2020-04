Tras pasar varios meses en fase beta, Dino Squad ya está disponible en las tiendas Google Play Store y App Store para que todos puedan jugarlo. Se trata de un shooter en tercera persona, enfocado en los combates multijugador PvP, con una premisa brutal: dinosaurios equipados con armas de fuego. Y es que, como si no fuera suficiente con sus gigantes cuerpos y afiladas dentaduras, los dinosaurios de Dino Squad utilizan ametralladoras, lanzacohetes, pistolas, rayos láser, entre otros armamentos similares, para enfrentarse entre sí.

Sin dudas, una propuesta bastante atípica, pues lo normal sería que estas gigantes bestias se enfrentaran en combates cuerpo a cuerpo. No obstante, hay que decir que este juego fue creado por el estudio moscovita Pixonic, responsable de desarrollar otro juego de gigantes con armas como lo es War Robots. Así que, con Dino Squad, el estudio repite la fórmula, pero cambiando los mechas por bestias prehistóricas e introduciendo nuevas mecánicas.

Así es Dino Squad, el juego donde controlas a dinosaurios armados

En Dino Squad tomarás el control de un dinosaurio gigante que puede morder, golpear y dar coletazos, pero sobre todo disparar. De hecho, así es como el estudio vende el juego: como un título de disparos en tercera persona y no como un juego de pelea. Por ahora, el juego te ofrece 17 dinosaurios distintos para controlar, los cuales cuentan con características únicas.

Por ejemplo, si eliges un velociraptor, tu virtud será la velocidad, por lo que podrás esquivar los ataques de los dinosaurios más grandes corriendo y ocultándote en sus patas. Sin embargo, también puedes jugar con un enorme T-Rex para aplastar a todos tus rivales sin piedad y sin temor a ser el centro de atracción de la partida.

Aunque el desarrollador no lo mencionó, lo más probable es que se agreguen más dinosaurios al juego con el pasar del tiempo. Por suerte, Dino Squad te ofrece la posibilidad de personalizar a tus dinosaurios con blindaje, armas y accesorios cosméticos, para que no se parezcan a los de los demás. Esto también te permitirá definir tu estilo de juego o estrategia (a distancia, cuerpo a cuerpo, etc.).

Una parte muy importante de este juego son las arenas de batalla. En total, podrás combatir en 6 tierras prehistóricas diferentes, teniendo cada una de ellas sus propios peligros ambientales que debes sortear. Por ejemplo, hay escenarios con fosos de lava, vegetación peligrosa, corrientes de agua impredecibles, entre otros factores, que pueden jugarte una mala pasada o, por el contrario, beneficiarte.

Descarga gratis Dino Squad para tu dispositivo Android o iOS

En definitiva, estamos ante un juego de acción estratégica donde hay que saber cómo y cuándo atacar. Ten en cuenta que, para mejorar tu escuadrón de dinosaurios, tendrás que ganar partidas, aunque también están los micropagos que te darán ventajas. En caso de que hayas estado jugando la beta de Dino Squad, todo el progreso que habías logrado lo mantendrás, siempre y cuando estés jugando desde la misma cuenta.

Si te interesan los juegos como Dino Squad, lastimosamente en el mercado no hay muchas alternativas similares. De todas formas, en el siguiente enlace te dejamos los mejores juegos de disparos para Android, que de seguro serán de tu agrado.