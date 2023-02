Xiaomi lanza sus primeras gafas de RA con pantalla adaptativa

A finales del año pasado, Xiaomi presentó unas gafas de realidad aumentada (Mijia Glasses Camera) bastante atractivas, pero que no lograron el recibimiento esperado en el mercado. Pues bien, parece que la marca quiere continuar apostando en el sector de la RA y han aprovechado la Mobile World Congress (MWC) 2023 que se está celebrando en Barcelona para presentar una versión muy mejorada de estas gafas.

Se trata de las nuevas Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition, unas gafas de RA conceptuales que reflejan el objetivo de la marca en el mercado de la realidad virtual: lograr trascender el límite entre lo real y lo virtual. Para ello, las han equipado de modernas micro pantallas que proyectan imágenes virtuales directamente en la reina del ojo humano. A continuación, te contamos todo lo que se sabe de este novedoso prototipo.

Las Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition son un periférico de realidad aumentada que puede usarse con el móvil u otro dispositivo de forma inalámbrica. Para ello, cuenta con una solución de conexión inalámbrica desarrollada por Xiaomi que ofrece una latencia de 50 ms. Esto es tan bajo como la de unas gafas de RA conectadas por cable. Además, son muy cómodas gracias a su diseño liviano de tan solo 126 gramos hecho con piezas de fibra de carbono y una aleación de magnesio y litio.

Pero no cabe duda que lo rompedor de estas gafas de RA es el realismo con el que reproduce objetos virtuales frente a tus ojos. Para ello vienen con un par de pantallas MicroOLED con brillo máximo de 1200 nits. A cada una de estas lentes ópticas las acompañan un módulo de primas que guía las imágenes directamente a la retina.

Y no proyecta una calidad de imagen estándar. De hecho, brinda una resolución angular (PPD o píxeles por grado) de 58, teniendo en cuenta que el PPD del ojo humano es de 60. Así, las Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition brindan una experiencia de realidad aumentada con un nivel de realismo nunca antes visto en el mercado (por ejemplo, las Meta Quest Pro tienen un PPD de 20,6).

A big step ahead to the new era of wireless AR. #MWC23 #ConnectedFuture

Introducing Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition, utilizing distributed computing with forward-thinking innovation in inter-device compatibility. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/q6RRgPlkZv

— Xiaomi (@Xiaomi) February 27, 2023