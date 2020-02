Cualquiera que se atreva a ver el catálogo completo de dispositivos que tiene Xiaomi podría volverse loco. El fabricante chino no solo vende muy buenos smartphones, patinetes eléctricos o portátiles, sino que se atreven con prácticamente todo.

Si la lámpara purificadora de aire que presentaron hace unas semanas te pareció una rareza, entonces mejor toma asiento. Ahora, Xiaomi lanzó un soporte para monitores que es capaz de desinfectar tu teclado o cualquier cosa que tenga a su alrededor.

Soporte para monitor + desinfectante, una curiosa mezcla que solo puede ser obra de Xiaomi

El nuevo soporte para monitores de Xiaomi ofrece un diseño muy elegante, de esos que convencerían hasta al más tacaño. Lanzado en color blanco, cuenta con un diseño de doble nivel, siendo el más bajo para posicionar el teclado, y el superior para colocar directamente el monitor.

También cuenta con puerto de carga USB en un lateral, ideal para no tener que dejar tirado el móvil en una toma de corriente aparte. Además, la parte interna del nivel superior sirve como cajón para guardar objetos. Pero lo más llamativo de este soporte no está arriba o a los lados, sino debajo de él.

¿Por qué? Porque en la parte inferior esconde una potente luz ultravioleta con la que Xiaomi nos asegura que podrá eliminar el 99,9% de las bacterias de cualquier objeto que coloques debajo. Con este soporte podrás desinfectar tu teclado, el mouse, un libro, o lo que desees sin ningún tipo de problema, incluso tu móvil Android.

99,9% de las bacterias eliminadas en solo 10 minutos

Así lo asegura Xiaomi en la publicación de venta de este curioso artículo, y aunque no sabemos si realmente será cierto, la verdad es que es algo cuanto menos curioso. No obstante, si hacemos un poco de memoria podremos darnos cuenta de que este tipo de tecnología no es nada nueva.

Desde hace muchos años existen hornos esterilizadores con luz UV, así como todo tipo de dispositivos que hacen lo propio para otro tipo de cosas. Sin embargo, es una tecnología con la que hay que tener cuidado, ya que la exposición directa de la vista hacia estos rayos puede ser sumamente dañina.

Justo por esto es que Xiaomi posiciona la luz debajo del soporte, para que puedas desinfectar lo que sea, sin riesgo a exposición de rayos UV. El precio de venta de este soporte desinfectante ronda los 130 euros al cambio, y ya está disponible para cualquiera que lo desee, a través de la plataforma Youpin.

Es un artículo perfecto para los obsesivos de la limpieza, pero… ¿te atreves a usarlo?