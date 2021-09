¡La relación calidad / precio de Xiaomi vuelve a atacar! Esta vez, lo hace con el potente robot aspirador Xiaomi Mijia G1 y una gran oferta de la tienda TOMTOP. Si estás cansado de limpiar, pero te gusta mantener tu casa limpia, este robot de Xiaomi te hará la vida más simple. No solo barre tu casa con una potencia de succión de 2200 Pa, sino que también pasa la mopa para eliminar las manchas y dejar tu hogar reluciente.

Lo mejor de todo es que no tienes que andar detrás de él guiándole para que no se equivoque, ya que cuenta un sistema de navegación multi-sensor muy preciso. Y no, no es de esos robots caros que valen más de 250 €. Vamos a ver todas sus características y al final te mostraremos cómo comprarlo con un 83 % de descuento. ¿Te lo vas a perder? Acompáñanos…

Xiaomi Mijia G1: un robot que barre y friega mientras tú descansas

Al Xiaomi Mijia G1 puedes delegarle la tarea de limpiar tu casa y no te decepcionará. Cuenta con dos cepillos y un potente motor que aspira a 2200 Pa para llevarse todo el polvo, los pelos, las migas y cualquier otra suciedad de los suelos de tu casa. Por cierto, tiene una autonomía de una hora y media para limpiar hasta 120 metros cuadrados con una sola carga.

Una vez que termina de barrer, puede fregar porque tiene un tanque de agua junto con una bomba de agua electrónica para pasar la mopa con mayor eficiencia. Y se controla con la app Mi Home de Xiaomi, en la cual puedes ver el mapa creado por sus múltiples sensores, indicarle qué zonas no debe limpiar y gestionar otras funciones del robot.

Aquí tienes todas sus especificaciones para que lo conozcas mejor:

Limpia debajo de los muebles : su altura es de apenas 8,2 centímetros. Mide 350 mm de diámetro.

: su altura es de apenas 8,2 centímetros. Mide 350 mm de diámetro. Potencia máxima de aspirado de 2200 Pa gracias a su motor japonés NIDEC que soporta 4 marchas para limpiar con distintas intensidades.

gracias a su motor japonés NIDEC que soporta 4 marchas para limpiar con distintas intensidades. Viene con todos los accesorios para una limpieza integral : usa dos cepillos para barrer y una mopa friegasuelos.

: usa dos cepillos para barrer y una mopa friegasuelos. Cuenta con dos depósitos de gran capacidad : uno de 600 ml para el polvo y otro de 200 ml para el agua.

: uno de 600 ml para el polvo y otro de 200 ml para el agua. Salta obstáculos de hasta 17 mm .

. Es silencioso : no excede los 60 dB de ruido (que equivale a una conversación normal).

: no excede los 60 dB de ruido (que equivale a una conversación normal). Autonomía de 120 metros cuadrados : con su batería de 2500 mAh puede limpiar un piso por completo con una sola carga.

: con su batería de 2500 mAh puede limpiar un piso por completo con una sola carga. Tiene WiFi de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) y se controla con una app: desde tu móvil podrás manejarlo a distancia, planificar la ruta de limpieza, ver su estado y mucho más.

(2,4 GHz y 5 GHz) y se controla con una app: desde tu móvil podrás manejarlo a distancia, planificar la ruta de limpieza, ver su estado y mucho más. Usa un sistema de filtración de 3 capas : evita que la suciedad aspirada vuele por el aire, manteniendo así tu casa libre de contaminación.

: evita que la suciedad aspirada vuele por el aire, manteniendo así tu casa libre de contaminación. Vuelve solo a su base de carga: incluso puede seguir limpiando automáticamente tras cargarse si es que no había terminado, por lo que es muy inteligente.

La verdad que es para ser un robot aspirador económico, el Xiaomi Mijia G1 es muy completo. Vale mucho la pena, sobre todo ahora que está en oferta.

Consigue tu robot aspirador Xiaomi Mijia G1 con un 83 % de descuento

El precio normal del Xiaomi Mijia G1 en TOMTOP es de 730 €, pero lo han bajado a solo 125,79 € (IVA incluido) con envío desde Europa. Se trata de una oferta que solamente durará 1 mes o hasta que se acaben las unidades disponibles. Así que, antes de que se agote, usa este botón para comprar tu Xiaomi Mijia G1 más barato:

Lo recibirás entre 3 y 8 días hábiles, y te pueden dar reembolso si no te llega o no es que como estaba descrito. ¿Te gustó esta oferta? Puedes encontrar otras igual de buenas en la tienda online TOMTOP: