Razer Moray auriculares IEM para gamers valen la pena

El mes pasado, la marca del mundo gamer Razer lanzó unos auriculares inalámbricos (TWS) que sorprendieron por su baja latencia: los Hammerhead Pro HyperSpeed. Y ahora, de forma inesperada, acaban de lanzar sus primeros IEM (monitores de audio) enfocados en la ergonomía y comodidad. Pero… ¿Ofrecen la calidad de sonido esperada para unos IEM? Acompáñanos a descubrirlo revisando sus características y precio.

Los Razer Moray son unos «monitores de audio» que están pensados más en brindar mucho confort durante su uso que una alta fidelidad de audio. Estos auriculares vienen con un cable trenzado MMXC desmontable con conector de 3,5 mm, drivers dinámicos y certificación de audio THX. Además, su diseño In-Ears y las almohadillas de silicona logran aislar hasta 36 dB de ruido para que puedas jugar sin molestias.

Los nuevos Razer Moray ya están a la venta en la web oficial de la marca. La caja incluye una funda de polipiel con cremallera resistente a las salpicaduras y almohadillas de repuestos de silicona y espuma viscoelástica. También se pueden comprar en tiendas minoristas como Amazon. ¿Su precio? 150 €.

Si estás buscando auriculares IEM y te estás planteando comprar los nuevos Razer Moray te recomendamos que lo pienses dos veces. Crinacle, un reconocido audiófilo de Singapur famoso por sus reviews de auriculares IEM, los ha calificado con una C-, es decir, una puntuación «aceptable» y ha criticado su calidad de audio por la agresiva frecuencia de medios. Hay que tener en cuenta que por un precio mucho menor puedes encontrar auriculares IEM que ofrecen sonido de mayor fidelidad como los que te recomendamos en esta lista de los 10 mejores IEM para audiófilos.

Aggressively mid. Easiest C- of my life.https://t.co/iiLYg8CnRo https://t.co/WhfbO4LMGN pic.twitter.com/Q9Sgmm3NE2

— crin (@crinacle) June 28, 2023