Para muchos, los videojuegos son algo que se toman en serio. La experiencia de juego forma parte de todo lo que le da el encanto a esta actividad, y por eso los aficionados aman conseguir consolas y accesorios especializados. A este combo jamás le pueden faltar los auriculares. Sean con cable o inalámbricos, mientras cumplan sus funciones, vienen como anillo el dedo. Razer sabe esto, por eso esta vez quiere consentir a su audiencia con los nuevos Razer Hammer Head Pro HyperSpeed.

Tal como los Hammerhead HyperSpeed, tienen baja latencia. Vienen además con la cancelación de ruido activa que tanto se agradece en los últimos modelos de auriculares inalámbricos. Si quieres saber más de estos accesorios, no te pierdas sus características expuestas a continuación.

Especificaciones de los Razer Hammerhead Pro HyperSpeed

Las diferentes formas de conexión de los auriculares de Razer son los que hacen la diferencia, y bajan la latencia. Vienen con un dongle integrado de puerto USB-C, con el cual pueden utilizar el protocolo de Razer para la conexión inalámbrica de 2.4 GHz al ordenador o a cualquier consola con estos puertos.

Además, también incluyen Bluetooth 5.3. Lo primero mejora la latencia que suelen tener los auriculares usando las vías tradicionales de conexión, llegando incluso a alcanzar cifras menores a los 40 ms. Conoce todas las características de los Razer Hammerhead Pro HyperSpeed en la siguiente tabla.

Lee también: Nuevos Realme Buds Air5 Pro: auriculares TWS con sonido de alta fidelidad Características Razer Hammerhead Pro HyperSpeed Peso Auriculares: 6 gramos (cada auricular). Estuche de carga: 46 gramos. Dongle: 3 gramos. Control Controles táctiles. Se pueden reasignar. Cancelación de ruido Cancelación de ruido activa híbrida. Se ajusta por la app. Drivers Dinámicos de 10 mm con impedancia de 16 Ω. Conectividad USB-C, Bluetooth 5.3 e inalámbrico con dongle USC-C (2.4 GHz). Terminales compatibles PC, PlayStation, Nintendo Swith, Android, iOS, otro con audio Bluetooth. Códecs: SBC, AAC. Autonomía Auriculares: de 6,5 horas hasta 3 horas dependiendo del uso. Estuche de carga: de 24 horas hasta 11 horas dependiendo del empleo. Extras Certificación IPX4, pausa automática, iluminación Razer Chrome RGB.

Carga inalámbrica y millones de colores RGB en sus luces

No puede pasar por alto el estuche de carga de los auriculares, el cual se adecúa a la carga inalámbrica además de la clásica por vía USB-C. Dicho estuche, posee una autonomía de 24 horas, así como la posibilidad de mostrar hasta 16 millones de colores diferentes para los avisos típicos. Es compatible con muchas consolas populares, sin dejar de lado las propias de la marca Razer como sus tablets.

No falta en este par de auriculares la posibilidad de conectarlos a dos dispositivos simultáneamente, y así no solo escuchar los sonidos del ordenador o la consola, sino además del móvil, por ejemplo. Como contraparte a esto, en caso de que desees mantenerte concentrado en una sola cosa, Razer incluye un modo No Molestar que silencia las notificaciones.

Precio y disponibilidad de los Razer HammerHead Pro HyperSpeed

Estos auriculares ya se encuentran disponibles desde la página oficial de Razer para su compra en cualquier territorio, al igual que en Amazon España. Su precio variará dependiendo de si se necesite realizar un envío de un continente a otro, o no. De esta forma, los consigues en 188 euros o 229,9 euros. Vienen en color negro únicamente con el claro estampado de Razer.

