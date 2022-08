Intentando competir frente a frente con los nuevos smartwaches que ha presentado Samsung, la compañía Oppo ha renovado su reloj inteligente estrella.

Bajo el nombre de Oppo Watch 3 se presenta la nueva apuesta del fabricante chino, reloj que llega con dos variantes y que vuelve a contar con un diseño rectangular, aunque sorprende en algunas de sus especificaciones.

¿Tenías pensado cambiar tu viejo reloj Oppo? Si tu respuesta es “sí”, te recomendamos que sigas leyendo, pues estas dos nuevas opciones podrían llegar a llamar tu atención.

Especificaciones técnicas de los Oppo Watch 3 y Oppo Watch 3 Pro

Especificaciones Oppo Watch 3 Oppo Watch 3 Pro Dimensiones y peso 43 x 37 x 11,65 mm. 31,9 gramos (sin correa). 50,4 x 38,5 x 12,75 mm. 37,5 gramos (sin correa). Pantalla 1,75″ (372 x 430 píxeles) con panel AMOLED y una densidad de píxeles de 326. 1,91″ (378 x 496 píxeles) con panel AMOLED LTPO y una densidad de píxeles de 326. Procesador Qualcomm Snapdragon W5. Qualcomm Snapdragon W5. RAM 1 GB. 1 GB. Almacenamiento 32 GB. 32 GB. Compatibilidad Android 6.0 o superior e iOS 13.0 o superior. Android 6.0 o superior e iOS 13.0 o superior. Sensores Acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, sensor óptico de frecuencia cardíaca, sensor de oxígeno en sangre, sensor de presión de aire y sensor de luz ambiental. Acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, sensor óptico de frecuencia cardíaca, sensor de oxígeno en sangre, sensor de presión de aire, sensor de luz ambiental y sensor de ECG. Conectividad NFC, eSIM, GPS, Galileo, Glonass QZSS y Bluetooth 5.0. NFC, eSIM, GPS, Galileo, Glonass QZSS y Bluetooth 5.0. Batería 400 mAh. 550 mAh. Sistema operativo WearOS. WearOS. Resistencia 5 ATM (resistente al agua y polvo). 5 ATM (resistente al agua y polvo). Lee también: Así son los nuevos Samsung Galaxy Watch 5 y Watch 5 Pro: características y precio

Oppo Watch 3 potente y con una autonomía envidiable

Estamos ante un smartwatch con una ligera curvatura en su cristal, el cual hace alarde de una pantalla AMOLED de 1,75 pulgadas. A pesar de contar con un display más que aceptable, en donde verdaderamente destaca es en su interior.

Oppo ha decidido dotar a este reloj inteligente con el chip Snapdragon W5 fabricado por Qualcomm, procesador de 4 nanómetros que promete una eficiencia de consumo energética espectacular.

A dicho chip lo acompaña el Apollo 4 Plus, pequeño núcleo de alta eficiencia que controla escenarios que no requieran de demasiado consumo energético (se encarga de ahorrar energía cuando no se necesita demasiada potencia).

En el caso de esta versión, Oppo informa que su batería de 400 mAh ofrece hasta 4 días de autonomía. Teniendo en cuenta que no suele ser fácil sobrepasar el día en modelos anteriores, la cifra otorgada por Oppo sorprende y mucho.

En cuanto a su conectividad, se podrá hacer uso del reloj inteligente de forma independiente gracias a su eSIM. Según sus especificaciones, el mismo es compatible con cualquier dispositivo móvil Android o iPhone (Android 6.0 o superior e iOS 13.0 o superior).

Por otro lado, el Oppo Watch 3 incluye NFC, medición de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre y todo lo que se le podría llegar a exigir a un reloj como este (puede ser utilizado para el día a día, o bien para realizar deporte).

Oppo Watch 3 Pro, la elegancia dice “presente”

Esta versión llega con una corona giratoria de acero inoxidable que servirá para controlarlo. Por otro lado, es el primer reloj con WearOS en integrar un panel del tipo LTPO, display que ofrece una tasa de refresco de entre 1 y 60 Hz.

Gracias a este panel, el reloj tiene la capacidad de ahorrar el máximo de energía posible cuando no se está interactuando con la pantalla, o bien cuando se encuentra en modo “Always on Display”.

Además de incluir los mismos sensores que su hermano menor, el modelo Pro tiene la capacidad de registrar ECG, función estrella que está presente en la mayoría de smartwatches de gama alta.

Vale añadir que ambos modelos están fabricados en aluminio, y además cuentan con una interesante variedad de pulseras intercambiables. Eso sí, el mecanismo es propio de Oppo en el caso de la variante Pro.

Precios y fecha de lanzamiento de los Oppo Watch 3 y Watch 3 Pro

Las dos ediciones se han presentado en China y, aunque Oppo no ha confirmado su llegada a Europa y América, todo parecería indicar que ambos modelos se comercializarán en España (en algún momento de lo que resta de 2022).

Los precios con los que ya pueden reservarse en China son los siguientes:

Oppo Watch 3: desde 229 € al cambio actual.

al cambio actual. Oppo Watch 3 Pro: hasta 287 € al cambio actual.

Los precios pueden llegar a variar según la correa con la que se los compre. De llegar a nuestro país, el costo de ambos relojes podría llegar a ser un poco más elevado.