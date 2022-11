De la nada, el gigante del comercio online Best Buy ha añadido a su tienda en Canadá un nuevo smartwatch de Motorola que todavía no ha sido anunciado. Se trata del Moto Watch 70, un reloj inteligente rectangular que no destaca especialmente en nada, pero que ofrece lo mínimo que necesitas para monitorizar tu salud y actividad deportiva a un buen precio. Si bien la marca aún no ha hecho oficial su lanzamiento, gracias a Best Buy ya sabemos todas sus características e incluso precio. Vamos a conocerlo a fondo…

Especificaciones técnicas del Moto Watch 70



El Moto Watch 70 es un smartwatch básico con una gran pantalla táctil de 1,69 pulgadas y resolución 240 x 280 píxeles. Su carcasa está hecha de aleación de aluminio, mientras que su correa es de silicona. Incorpora los sensores necesarios para monitorizar tu frecuencia cardíaca todo el día y medir los niveles de oxígeno en sangre (SpO2). También cuenta con giroscopio, acelerómetros y otros sensores para contar tus pasos, monitorizar el sueño, rastrear 23 actividades deportivas, entre otras cosas.

No tiene NFC ni GPS propio, aunque puede usar el de tu móvil. Se sincroniza mediante Bluetooth 5.0 con dispositivos Android e iOS. Su sistema operativo no es Wear OS lastimosamente, sino uno genérico para relojes inteligentes básicos llamado Moto OS. Por otro lado, viene con protección contra agua IP67, por lo que se puede usar en la ducha y en la piscina. Con respecto a su batería, el fabricante dice que ofrece hasta 14 días de autonomía y se carga en solo 60 minutos. Aquí puedes ver todas sus especificaciones en detalle:

Especificaciones Moto Watch 70 Dimensiones 47 x 47 x 11 mm. Con correa de silicona de entre 158 y 239 mm de circunferencia. Pantalla 1,69″ (240 x 280 píxeles) con panel LCD táctil y

profundidad de color de 24 bits. Conectividad Bluetooth 5.0. Resistencia al agua IP67. Autonomía y carga Hasta 14 días (duración típica de 10 días). Tarda en cargarse 1 hora en su base de carga magnética. Sensores y funciones Acelerómetro, giroscopio, monitor de frecuencia cardíaca y un sensor de SpO2 que permite controlar tus pasos, la distancia, la carrera, la elevación, las calorías quemadas, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre. Modos deportivos 23: correr, paseo, salto de cuerda, bádminton, tenis de mesa, tenis, montañismo, a pie, baloncesto, fútbol, béisbol, softball, vóleibol, cricket, hockey, baile, bicicleta de spinning, yoga, sit-ups, caminadora, gimnasia, bote, salto, entre otros. Sistema operativo y app oficial iOS 9.0, Android 4.4 o superior. Precio del Moto Watch 70 y dónde comprarlo en oferta

El Moto Watch solo se venderá en color negro. Su precio es de 99 dólares canadienses, que al cambio serían unos 71 euros. Esperemos que Motorola anuncie este reloj pronto para saber si se venderá en otros países.