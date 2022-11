Los 7 mejores GPS para perros y gatos con app para Android

Una de cada tres mascotas se perderá a lo largo de su vida. No es broma. Es una estadística suministrada por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), pero por suerte, la mayoría se pueden reencontrar con sus amados dueños si tienes los medios para localizarlos.

Estos 7 GPS para perros y gatos te ayudarán frente a escenarios tan tristes en caso de que te sucediera. Lo mejor es que los gestionas desde tu móvil Android con una aplicación, así que sabrás dónde está tu mascota en todo momento.

Pero antes, ¿qué deberías buscar en un buen GPS para mascotas?

Existen muchas cosas para atender a tus mascotas. Desde vigilantes cuando se quedan solos en casa, hasta rastreadores que usan diferentes recursos. Algunos utilizan radiofrecuencia o Bluetooth para dar con el paradero de cualquier amiguito peludo. Sin embargo, estos últimos no son tan buenos, pues su cobertura es limitada y tampoco te muestran la localización exacta en un mapa.

Para tener una visión lo más acertada posible de dónde se encuentra tu mascota, es preferible optar por aquellos con función GPS que se controlan desde aplicaciones. Estos requieren por lo general de una tarjeta SIM incluida dentro del rastreador y así son capaces de rastrear la ubicación sin importar cuánta distancia se haya recorrido (siempre y cuando la cobertura telefónica lo permita).

En precios, pueden variar. Existen algunos costosos, pero que en compensación no te cobran subscripción por usar su aplicación, y otros con precios más razonables que sí lo hacen. Dependiendo de tu comodidad, puedes escoger entre uno y otro.

Top 7 mejores GPS para perros y gatos con aplicación para Android

A continuación, conocerás los modelos más buscados con sus detalles resaltantes. No todos los GPS son iguales, pues en cuanto a características físicas y capacidades unos varían o añaden modificaciones que pueden convenirte. ¡Conócelos!

GPS para perros Tractive: el más completo

Una marca recomendada en este ámbito es Tractive, que ofrece un rastreador GPS para perros y para gatos con diferentes modelos adaptables. Se toma en serio la tarea de mantenerte alerta de todos los movimientos de tu mascota en cualquier modelo, y este en específico se centra en los perros de más de 4 kg.

Puedes acomodarlo en el collar o el arnés de tu perro, ya que no es un armatoste. Al contrario, el GPS pesa tan solo 35 g y mide 71 x 28 x 17 mm. Técnicamente, es como darle una versión simplificada de un smartwatch, pues no solo sabrás en todo momento a dónde se dirige, sino que puedes analizar detalles más profundos como: cuántos kilómetros recorre al día, cómo es la calidad del sueño de la mascota, y si se encuentra en una zona segura o se ha alejado demasiado de casa.

Para ello, después de adquirir el GPS debes descargar la aplicación de Tractive desde la Play Store y pagar una suscripción. Esta puede ser mensual, de 1 año, 2 años e incluso hasta 5 años. Lo mejor de este tipo de GPS es que, a diferencia de los que usan radiofrecuencia o Bluetooth, localizan al perro no importa en donde esté o si se ha alejado demasiado de cierto rango. Puedes llevarlo por solo 49,99 euros.

GPS para gatos Tractive: la alternativa más completa también existe para tu amigo felino

Los felinos también tienen su modelo de la marca Tractive para poder localizarlos, no importa donde estén. La versión es similar en peso y medidas al que funciona en perros. Sin embargo, es recomendable colocarlo en un collar que se ajuste bien a tu mascota. Debes asegurarte.

La indicación de la marca Tractive es que se le coloque a gatos adultos, de más de 4 kg. En caso de tener más pequeños, deberás probar por algunos días si este no le incomoda (y no te preocupes, que puedes arreglar devolución con el vendedor en caso de que no lo quieras).

También debes pagar suscripción para poder monitorear desde la aplicación e igualmente garantizan un seguimiento absoluto, no importa a dónde vaya tu travieso o si se aleja demasiado de casa. Lo verás en Amazon para comprarlo con mayor comodidad a solo 49,99 euros.

GPS para perros y gatos PETFON: el más llamativo

Por su parte, la marca PETFON trae un rastreador con GPS con el que te puedes descargar una aplicación a tu móvil Android para monitorearlo sin necesidad de pagar suscripción alguna. Eso si, el precio como tal del rastreador sí que es mucho más costoso que otros modelos similares.

Sin embargo, sigue garantizando los servicios más importantes, como monitoreo en tiempo real mediante GPS, alarmas para indicarte cuándo tu perro se ha pasado de los límites seguros que estableces en la aplicación, e incluso añade extras que te ayudarán en caso de extravío. El más importante es que puedes activar luces de colores en el rastreador como auxilio si se te perdió la mascota en plena noche.

También es posible grabar comunicados o llamados con tu propia voz, para así comunicarte con tu mascota e indicarle cuándo debe regresar a casa. Todo lo gestionas desde la aplicación que consigues gratis en la Play Store.

GPS para perros y gatos Kippy EVO: el más sofisticado

Kippy trae su modelo de GPS para perros y gatos que puedes conectar a tu móvil Android desde su aplicación con suscripción. Puede ser otra alternativa para tener localizada a tu mascota en todo momento si vives en algún país dentro de Europa.

Como se controla desde una app, tiene un rastreador de alto alcance que te enseña en un mapa dónde está tu perro o gato, así como el camino que ha recorrido. Además, incluye una linterna de luz LED capaz de activarse a distancia en caso de que necesites ubicar en la oscuridad a tu mascota. La luz viene en un solo color.

Puedes comprarlo por tan solo 49,99 euros.

GPS para perros y gatos Weenect: el localizador con mejor ajuste

Parte de los detalles que menos les agradan a los compradores de estos rastreadores, es que son grandes, voluminosos y su ajuste a la correa pudiera no ser tan seguro. Weenect destaca, ya que la funda de su propio GPS para mascotas posee un ajuste a la correa desde el interior. De esta manera se hace más difícil el que durante sus caminatas, tu amigo peludo pierda el GPS.

Puedes descargar la aplicación desde tu móvil Android sin problemas, y pagar la subscripción, sea mensual o con planes anuales. Con medidas de 23 mm x 10 mm x 58 mm, es considerado uno de los modelos más pequeños que conseguirás en el mercado.

GPS para perros y gatos Safer Pet: el localizador familiar

Si tu perro o tu gato tiene además de un dueño, apadrinadores, este localizador servirá para que en una sola cuenta, hasta tres usuarios puedan mantenerse conectados a la aplicación mientras monitorean los caminos que toma la mascota fuera de casa.

Como los anteriores, se ajusta a collares. Su aplicación requiere subscripción mensual o anual (lo que abarata precios del equipo comparado con los modelos de aplicaciones gratuitas), y puede no solo enseñarte la ubicación actual de tu mascota, sino indicarte su recorrido en un intervalo máximo de 60 minutos.

GPS para perros y gatos Invoxia: el más ligero

Con solo 20 g de peso, este podría ser uno de los rastreadores más livianos en la industria. Es ideal para animales pequeños, y se puede ajustar en collares de tamaño reducido con menos problemas comparado a otros modelos.

Invoxia otorga un modelo de rastreador GPS que no requiere de tarjeta SIM. Basta con conectarlo con la App y luego monitorear desde el teléfono móvil. Este detalle rebaja costos futuros, pero no da una precisión de localización tan exacta.

Cumple su trabajo al arrojar una zona concreta en donde se encuentra tu mascota. Eso sí, ten en cuenta que su cobertura no es en todo el mapa de España. La página de Invoxia te permite revisar antes con un mapa si en tu casa puedes rastrear este GPS o no.

Con estos GPS podrás estar seguro de saber dónde está tu mascota o estar alerta si se escapa fuera de tu vista. ¿Ya decidiste cuál GPS es el mejor para tu mascota?