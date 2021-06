Históricamente, los altavoces portátiles se han utilizado para reproducir música a un volumen superior en grandes espacios. También se han utilizado como complemento en móviles para controlar la música desde el terminal. En este artículo vamos a hablar de altavoces inteligentes que cumplen con muchas más tareas que reproducir canciones.

Hemos seleccionado para ti las mejores opciones si estás buscando un dispositivo que tenga integrado el Asistente de Google. ¿Para qué te sirve esto? Probablemente ya lo sabrás, pero te permite realizar distintas tareas de domótica, así como ejecutar varias acciones simplemente usando tu voz para hablarle al dispositivo.

Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar un altavoz inteligente con el Asistente de Google

No hay mucho misterio con estos dispositivos. Normalmente, solo es necesario conectarlos a la red eléctrica y vincularlos con el teléfono móvil. No obstante, no todos los altavoces inteligentes funcionan con el Asistente de Google.

Puesto que hay más asistentes virtuales como Alexa o Siri, cada fabricante destina la compatibilidad de su altavoz inteligente hacia uno de estos tres asistentes. Entre ellos existen diferencias en la interpretación y en la interacción con el usuario, por lo que no hay un asistente absolutamente mejor que los demás.

Si te has decantado por el de Google, tienes que saber otra cosa más. Una cosa es que el altavoz sea compatible con el Asistente de Google, y otra muy distinta que cuente con la integración de Google Home.

Lo primero significa que el altavoz cuenta con los comandos del mismo asistente, mientras que lo segundo es un software que permite controlar y personalizar el dispositivo desde el móvil u otro dispositivo. En la lista que hemos hecho, los altavoces cuentan con la integración de ambas cosas.

Los 5 mejores altavoces con el Asistente de Google integrado

Una vez explicados los aspectos a tener en cuenta, vamos a repasar los mejores altavoces inteligentes que cuentan con el Asistente de Google, y que ya puedes comprar en Amazon.

Google Nest Hub

Empezamos, como no podía ser de otra manera, por un dispositivo creado por Google. Es una opción con un diseño distinto a un altavoz inteligente normal, pero con ventajas únicas.

Puede ser interesante para ti, ya que gracias al Google Chromecast integrado y al panel de 7 pulgadas, te permite interactuar con el Asistente de Google desde la propia pantalla táctil, además de reproducir distintas plataformas multimedia, como Spotify o Netflix. Por si fuera poco, este modelo mejora con respecto a la generación anterior aspectos como el sonido.

Google Home Mini

Sin lugar a dudas, es la mejor opción para adentrarte en el mundo de la domótica sin realizar una gran inversión, teniendo en cuenta que es un producto de Google. Es el más parecido al Google Nest Mini y el sencillo de todo el catálogo de la compañía en este sector, aunque cumple con las tareas esenciales que andas buscando en un altavoz inteligente.

De esta manera, es capaz de controlar el resto de la domótica compatible con el Asistente de Google o reproducir música, pero sin muchas funciones extra. Es un producto de entrada, perfecto si el uso que le vas a dar es esporádico.

Sonos Move

Salimos del catálogo de Google para explorar productos de otros fabricantes. Otra marca especializada en estos dispositivos es Sonos, que cuenta con modelos caros, pero con todas las funcionalidades que buscas en un altavoz inteligente.

Aparte de la compatibilidad con el Asistente de Google y Google Home, cuenta con un diseño atractivo y es uno de los que mejor suena de todo el mercado. Además, gracias al formato portátil del que dispone, se puede llevar fácilmente fuera de casa para utilizarlo al aire libre.

Sonos One

Otra opción más de la marca Sonos, que sigue contando con ese nivel de excelencia que tiene el modelo anteriormente mencionado. Se considera uno de los mejores altavoces inteligentes del mercado, marcado por su gran calidad de sonido en estéreo.

No obstante, tiene sus limitaciones. Lo cierto es que no llegas a obtener todas las funcionalidades de Google al completo, aunque sí dispones de la mayoría. A eso hay que unirle la posibilidad de emparejar más altavoces de Sonos para tener un sonido más amplificado.

Sony SRS-RA3000

La lista se termina con un fabricante que es un clásico en el apartado multimedia. Sony también tiene su propio altavoz inteligente, con grandes capacidades acústicas gracias a su dos canales de audio y a su sonido envolvente de 360 grados.

A pesar de que cuenta con su propia aplicación para manejar el dispositivo, es totalmente compatible con el Asistente de Google y con Google Home, por lo que no tendrás problema en controlar otros dispositivos compatibles a través de este altavoz.

¿Cuál de todos te ha gustado más?